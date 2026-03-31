4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

كشف الفنان عمرو سعد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، عن كواليس أحدث أعماله الفنية ورؤيته لمكانته في الوسط الفني، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه نجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تصدره قائمة الأعلى أجرًا لا يعني بالضرورة أنه الأفضل فنيًا.

وأوضح سعد أنه حقق أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يجعله يرى أنه يستحق الأجر الذي يتقاضاه بناءً على نجاحه الجماهيري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تفضيله عدم الخوض في تفاصيل الأجور والتركيز على القيمة الفنية للأعمال.

وتحدث عن كواليس مسلسل “إفراج”، مؤكدًا أن إنتاج عمل من 30 حلقة يمثل مجهودًا ضخمًا يتطلب تخطيطًا دقيقًا، لافتًا إلى أن المشروع استغرق نحو 3 سنوات في التطوير، وتم رفضه أكثر من مرة قبل أن يرى النور، بمشاركة أكثر من مؤلف

