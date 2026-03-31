ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-3-2026.. عيار 21 بكام؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء31 مارس 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة المعدن الأصفر داخل الأسواق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، 7050 جنيهًا للشراء و7001 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 56400 جنيه للشراء و56008 جنيهات للبيع، بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ذهب عيار 24: 8057 جنيهًا للشراء – 8001 جنيه للبيع

ذهب عيار 22: 7386 جنيهًا للشراء – 7334 جنيهًا للبيع

ذهب عيار 21: 7050 جنيهًا للشراء – 7001 جنيه للبيع

ذهب عيار 18: 6043 جنيهًا للشراء – 6001 جنيه للبيع

ذهب عيار 12: 4028 جنيهًا للشراء – 4000 جنيه للبيع

أونصة الذهب: 250601 جنيه للشراء – 248859 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 56400 جنيه للشراء – 56008 جنيهات للبيع

سجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 8057 جنيهًا للشراء و8001 جنيه للبيع، ليظل الخيار المفضل للاستثمار طويل الأجل.

أما عيار 22، فقد بلغ 7386 جنيهًا للشراء و7334 جنيهًا للبيع، ويعد من الأعيرة المتوسطة التي تجمع بين الجودة والسعر المناسب.

وبالنسبة لعيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، فقد سجل 7050 جنيهًا للشراء و7001 جنيه للبيع، وهو العيار الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية.

وسجل عيار 18 نحو 6043 جنيهًا للشراء و6001 جنيه للبيع، ويُقبل عليه بشكل كبير في المشغولات العصرية نظرًا لتكلفته الأقل.

فيما بلغ سعر عيار 12 نحو 4028 جنيهًا للشراء و4000 جنيه للبيع، وهو الأقل تداولًا في السوق المحلية.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت أونصة الذهب 250601 جنيه للشراء و248859 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 56400 جنيه للشراء و56008 جنيهات للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق خلال تعاملات اليوم.