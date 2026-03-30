البيت الأبيض لـ إيران: أمامكم فرصة ذهبية من خلال المفاوضات مع واشنطن| شاهد

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 150 سفينة حربية إيرانية، والصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تقلصت بنسبة كبيرة جدا .

المباحثات مازالت مستمرة

وأضاف البيت الأبيض، أن المباحثات مازالت مستمرة مع الجانب الإيراني، وإيران أمام فرصة ذهبية من خلال المفاوضات مع واشنطن.

وأوضح أن الجدول الزمني للعملية العسكرية في إيران يتراوح بين 4 و6 أسابيع، ولا نؤيد فرض إيران رسوما على السفن العابرة من مضيق هرمز.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يخبر وسائل الإعلام بما قد يتخذه من قرارات بشأن نشر قوات برية في إيران.