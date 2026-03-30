البيت الأبيض: ترامب يريد الاتفاق مع إيران قبل انقضاء مهلة 6 أبريل

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انقضاء مهلة 6 أبريل، حسبما افادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قالت المتحدث بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن العملية العسكرية الأمريكية في إيران "تسير بنجاح ووفقًا للخطة الموضوعة".

أضافت ليفيت، اليوم، أنه تم استهداف أكثر من 11 ألف هدف للعدو حتى الآن، مشيرةً إلى أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية انخفضت بنحو 90% منذ بداية الحرب، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت: "يواصل جيشنا تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، حيث تضرر أو دُمر ما يقرب من 70% من منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن وأحواض بناء السفن".