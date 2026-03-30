البيت الأبيض: سحق 150 سفينة إيرانية.. وتدمير 70% من منشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة

قالت المتحدث بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن العملية العسكرية الأمريكية في إيران "تسير بنجاح ووفقًا للخطة الموضوعة".

أضافت ليفيت، اليوم، أنه تم استهداف أكثر من 11 ألف هدف للعدو حتى الآن، مشيرةً إلى أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية انخفضت بنحو 90% منذ بداية الحرب، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

أوضحت: "يواصل جيشنا تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، حيث تضرر أو دُمر ما يقرب من 70% من منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن وأحواض بناء السفن".

كما "ألحقت الولايات المتحدة خسائر فادحة" بالبحرية الإيرانية، حيث دمرت أكثر من 150 سفينة، من بينها "92% من أكبر سفنها"، على حد قولها.

واختتمت حديثها قائلةً إن قدرة إيران على تشكيل تهديدات مستقبلية في المنطقة قد "انخفضت بشكل ملحوظ".