الهجوم على مصفاة حيفا يستفز ترامب.. الرئيس الأمريكي يعلق على استهداف إيران أكبر مصفاة نفط إسرائيلية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الرد على الهجوم السابق على مجمع مصفاة حيفا النفطية "سيأتي قريباً".

وقال ترامب لصحيفة نيويورك بوست، التي سألته عن رده على الهجوم "سترون ذلك قريباً".

وفيما يتعلق بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال إنه "يعتقد" أنه على قيد الحياة، لكن "حالته صعبة".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية إن 10 صواريخ استهدفت حيفا وخليجها وسقطت على مجمع النفط.

وأفادت بوقوع أضرار في خزان البنزين في مصفاة البترول بحيفا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه حدث انخفاض بأسهم شركة بازان المشغلة لمصافي بترول حيفا بنسبة 2.5%.