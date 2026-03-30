الرئيس السيسي لدونالد ترامب: ساعدنا في إيقاف الحرب وانت قادر على ذلك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه تحدت الي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة وقف الحرب في غزة فور قيامها، لتدارك ما يحدث الآن، مرددا: لن يستطيع أحد أن يوقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلا الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع الرئيس السيسي: فخامة الرئيس الأمريكي من فضلك ساعدنا في إيقاف الحرب وانت قادر على ذلك.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تضافر الجهود لوقف الحرب في المنطقة، لما تسبب فيه من ويلات ، منوها أن استمرار الحرب يتسبب في خراب ودمار في المنطقة باثرها.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة، والذي يبدأ من اليوم الاثنين ويستمر حتى 1 أبريل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعد المؤتمر الحدث الأبرز لقطاع الطاقة في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يشهد حضورًا رفيع المستوى من فخامة الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الذي يلبّي الدعوة للعام الثاني على التوالي، إلى جانب عدد من الوزراء وأمناء المنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المرتبطة بها.