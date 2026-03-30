الرئيس السيسي: استمرار الحرب بالمنطقة لفترة أطول تداعياته خطيرة على الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك أهمية كبيرة للتعاون بين مصر ودول المتوسط والاتحاد الأوروبي.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة إيجبس 2026، :" شكرا لشركائنا على حضور فعاليات مؤتمر مصر للطاقة ومهم إننا نتناقش بشفافية عمق لما يحدث الآن وتداعياته على الاقتصاد العالمي ".

وتابع الرئيس السيسي:" الوكالة الدولية للطاقة أكدت ان ما يحدث الان ازمة قد تكون الأكبر في تاريخ الطاقة بالعالم “، مضيفا:” هناك صدمة نقص المعروض من الطاقة ويترتب عليها صدمة في زيادة الأسعار في الأسواق بالعالم ".



وأكمل الرئيس السيسي:" الكثير من إمدادات الطاقة سواء من النفط او الغاز التي كانت تتحرك من الخليج توقفت بسبب الازمة المتواجدة بالشرق الأوسط ويصعب نقلها للأسواق العالمية ".

ولفت الرئيس السيسي:" حتى الآن قد لا نشعر بمدى عمق الصدمة لأن الكثير من الدول كانت تمتلك احتياطيات بأسعار معقولة، مضيفا:" استمرار الحرب لفترة أطول من ذلك واستهداف منشآت الطاقة للإنتاج ومصافي النفط بالمنطقة سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الوقود قد تقفز لأكثر من 200 دولار للبرميل وفق حديث الكثير من المحللين وهذه أسعار ليست مبالغ فيها ".

