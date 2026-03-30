باسم الإنسانية.. الرئيس السيسي للرئيس ترامب: “لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب”| فيديو

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إيقاف الحرب في المنطقة والخليج.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمة له خلال انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026 موجها حديثه للرئيس ترامب ـ "لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا وفي الخليج إلا أنت..وباسم الإنسانية وكل محب للسلام، أنت فخامة الرئيس محب للسلام، أوجه رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة والعالم، من فضلك ساعدنا على إيقاف الحرب لأن تداعياتها خطيرة" .

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن برنامج حفل الافتتاح استُهِلَ بعرض فيلم تسجيلي عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، ثم استمع الرئيس إلى كلمة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وكلمة جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن رؤية عدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية عن التعاون مع مصر والاستثمار بها، ثم تم الاستماع إلى كلمة مسجلة لجاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تلتها كلمة لديتا جوول المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية.