الرئيس السيسي يهنئ رئيس الكونغو على فوزه بولاية رئاسية جديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس دينيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن السيد وجه التهنئة لرئيس جمهورية الكونغو بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي أجريت في مارس 2026، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب بجمهورية الكونغو في مواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية والازدهار تحت قيادة الرئيس ساسو نجيسو.



وأضاف المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن الرئيس أعرب كذلك عن تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع جمهورية الكونغو من أجل تعزيز أواصر التعاون التي تربط بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين، بجانب مواصلة التنسيق بين البلدين في الأطر الإقليمية والدولية. ومن جانبه، أعرب الرئيس ساسو نجيسو عن تقديره البالغ لتهنئة السيد الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، ومشيدًا بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين .

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا عددًا من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية النزاعات التي تواجه بعض الدول بالقارة الأفريقية عبر الوسائل السلمية وبما يضمن الحفاظ على مقدرات شعوبها واحترام سيادتها، وبما يسمح بتهيئة المجال أمام تحقيق التقدم والرخاء.