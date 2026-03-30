الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب: رسائل الرئيس السيسي في «إيجبس» تعكس رؤية شاملة لمواجهة الأزمات العالمية

النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن
معتز الخصوصي

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، حملت رسائل استراتيجية مهمة تعكس رؤية الدولة المصرية الشاملة للتعامل مع تحديات الطاقة والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد "أبو النصر" في بيان له اليوم ، أن تأكيد الرئيس على أن قطاع الطاقة يمثل عصب الاقتصاد العالمي، يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه العالم في ظل الأزمات المتلاحقة، مشيرًا إلى أن مصر باتت منصة إقليمية ودولية للحوار والتعاون في مجال الطاقة، وهو ما يعزز من مكانتها الاستراتيجية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إشادة الرئيس بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، والتزام الدولة بسداد مستحقاتها، يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين، ويؤكد جدية الدولة في دعم مناخ الاستثمار، خاصة في قطاع حيوي مثل الطاقة، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة الاقتصادية.

وأشار  أبو النصر إلى أن تحذيرات الرئيس من تداعيات استمرار الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة على إمدادات الطاقة والأسعار العالمية، تعكس رؤية استباقية لحماية الاقتصاد الوطني والدول النامية من موجات التضخم والاضطرابات الاقتصادية.

وثمّن "أبو النصر" دعوة الرئيس للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحمل المسؤولية في وقف الحروب والصراعات، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها التاريخي في الدعوة إلى السلام وتغليب الحلول السياسية، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويحفظ مقدرات الشعوب.

وأضاف أبو النصر ، أن تأكيد الرئيس السيسي على التوسع في إنتاج الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، يعكس توجه الدولة نحو مستقبل مستدام، ويواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز من قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر تؤكد أن مصر تتحرك بثبات على كافة المستويات، سواء الاقتصادية أو السياسية، لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في تحقيق أمن واستقرار الطاقة إقليميًا ودوليًا.

