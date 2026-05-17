القبض على سائق ربع نقل في الغربية ثبت كشاف عالي الإضاءة خلف السيارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتثبيت كشاف عالي الإضاءة فى الجزء الخلفى من السيارة حال سيره بأحد الطرق بالغربية بصورة تعيق الرؤية معرضاً حياة المواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وربط الكشاف بكشاف الفرامل لزيادة الإضاءة لتنبية قائدى السيارات خلفه .

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .