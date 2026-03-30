إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة قوية في أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا وتراجع الدولار، في ظل استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، والتي انعكست بدورها على أسواق الطاقة والتوقعات النقدية العالمية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
 

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 175 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 7100 جنيه، بينما صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 66 دولارًا لتسجل 4560 دولارًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8114 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 حوالي 6086 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 56,800 جنيه.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أوضح إمبابي أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت بشكل محدود خلال الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 6915 جنيهًا، وتراجع إلى 6730 جنيهًا كأدنى مستوى، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6925 جنيهًا. 
أما عالميًا، فقد بدأت الأوقية تعاملاتها عند 4497 دولارًا، وهبطت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4098 دولارات، قبل أن تغلق قرب 4494 دولارًا.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار محليًا جاء مدفوعًا بصعود الأوقية عالميًا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي اقترب من مستوى 54 جنيهًا في بعض البنوك.
وأضاف أن الدولار واصل مكاسبه أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بتزايد خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما عزز الضغوط على العملة المحلية.
ولفت إلى أن الأسواق تترقب تطورات تدفقات النقد الأجنبي، خاصة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب قرارات أسعار الفائدة وحجم الالتزامات الاستيرادية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات سوق الصرف.
وأوضح أن تحركات الدولار ترتبط بعدة عوامل، من بينها اتجاهات الفائدة العالمية، وضغوط الطلب على العملة الأجنبية، فضلًا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف، أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي تقلصت إلى 107 جنيهات.
وعلى المستوى العالمي، استفاد الذهب من تراجع الدولار، إلا أن توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة حدّت من مكاسبه، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا. في المقابل، يزداد اقتناع المستثمرين بأن البنوك المركزية الكبرى ستتجه إلى تشديد سياستها النقدية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، ما يعزز الضغوط التضخمية.
وقد تصاعدت هذه المخاوف مع تقارير عن احتمالات توسع الصراع عسكريًا، إلى جانب الهجمات المتبادلة في المنطقة، وهو ما يهدد بإرباك سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ممرات حيوية مثل باب المندب ومضيق هرمز، ويدعم في الوقت نفسه ارتفاع أسعار النفط.
وفي هذا السياق، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2%، مقارنة بتقديرات سابقة أقل بكثير، كما رجحت استمرار تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة، بينما تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالات تتجاوز 50% لرفع الفائدة خلال 2026، وفقًا لأداة FedWatch.
ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، فإن الواقع الحالي يعكس اتجاهًا مختلفًا، حيث دفعت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات المستثمرين نحو السيولة والأصول ذات العائد، على حساب المعادن النفيسة.
وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا عند 5608 دولارات في نهاية يناير، قبل أن يتراجع بنحو 25% إلى حدود 4100 دولارات، ليستقر حاليًا قرب 4500 دولار، في تصحيح حاد بعد المكاسب الاستثنائية التي حققها في 2025، حين ارتفع بنحو 65% مدفوعًا بعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وزيادة الطلب التحوطي.
وأدى هذا التراجع إلى موجة تصفية واسعة للمراكز الاستثمارية المعتمدة على الرافعة المالية في أسواق العقود الآجلة وصناديق المؤشرات، في ظل ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالذهب نتيجة صعود العوائد وقوة الدولار.
في المحصلة، تعكس تحركات السوق الحالية تحولًا لافتًا، حيث تغلبت العوامل الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها السياسة النقدية وقوة العملة الأمريكية، على الدور التقليدي للذهب كملاذ آمن، وسط بيئة تتسم بارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية عالميًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

آبل

تطبيقان جديدان من آبل يقلبان تجربة الآيفون في 2026

نيسان كيكس e-Power

نيسان تطرح كيكس e-Power موديل 2026.. وهذا سعرها عالميًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| بنتلي تطلق سيارة مطعمة بالماس.. وطرح لاندروفر فريلاندر الجديدة

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد