اختيار مصطفى جعفر رئيسًا للجنة تيسير أعمال شُعبة الأسماك بغرفة القاهرة

شكّلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري لجنة تجار الأسماك، لتقوم بتيسير أعمال الشُعبة، وتكون المتحدث الرسمي أمام الغرفة لهذا القطاع من خلال رئيس اللجنة، في خطوة تطويرية لهذا القطاع، وضمن خطة الغرفة لتنمية الأنشطة المختلفة.



وترأس تشكيل هذه اللجنة مصطفى جعفر، الذي تم انتخابه بالإجماع رئيسًا لها، في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.

وأكد مصطفى جعفر عقب إنتخابه رئيسا للجنة على أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، حيث إنه قطاع يمثل أهمية خاصة للمواطنين، وكذلك يُعد محورًا مهمًا بالنسبة للقاعدة العريضة للاقتصاد القومي.

وقال "جعفر" إن اللجنة ستتابع بشكل مكثف سوق الأسماك يوميًا، لرصد المعروض والحركة التجارية وأي مستجدات، على أن يتم رفع تقرير مستمر للغرفة يشمل كافة التفاصيل، متابعًا: قطاع الأسماك من القطاعات البروتينية الهامة، ولذلك ستقوم اللجنة بمتابعة السوق، وكذلك وضع المقترحات التي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع ورفعها للغرفة.

وعن حالة السوق حاليًا، قال "جعفر" إن سوق الأسماك مستقر ويسير بالشكل الطبيعي، وهناك معروض لتلبية متطلبات المستهلكين، مثمنًا جهود مؤسسات الدولة العامة والخاصة للحفاظ على استقرار الأسواق، وان الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، مُشيدًا أيضًا بتنوع منافذ البيع التي تتيح الأسماك للمستهلكين من القطاعين العام والخاص.