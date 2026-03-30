قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرقابة المالية تصدر توجيهات للشركات والجهات الخاضعة لها بضوابط العمل عن بُعد

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

في إطار متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات اقتصادية، وحرصًا على تعزيز جاهزية واستمرارية أعمال الجهات الخاضعة لإشرافها، وجهت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، وفقًا لما يتراءى لها حسب طبيعة كل نشاط.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل الاستباقي مع المتغيرات الحالية، مع التأكيد على ضرورة عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، أو كفاءة التشغيل داخل الشركات.

وتشدد الهيئة على أهمية الالتزام بضمان استمرارية الأعمال، والتأكيد على استمرار التعامل مع العملاء بكفاءة، عبر مراكز الاتصال والدعم الفني، والحفاظ على كفاءة واستمرارية عمل المنصات والخدمات الرقمية، مع تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني.

ضمان تقديم كافة الخدمات دون انقطاع

على أن يتم اتخاذ ما يلزم لضمان تقديم كافة الخدمات المالية غير المصرفية دون انقطاع، وضمان تشغيل الأنشطة الرئيسية بشكل كامل، والتنسيق بين الإدارات المختلفة، مع جاهزية فروع الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.

وتدعو الهيئة كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ التوجيهات، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بنهاية شهر أبريل، وفقًا لتطورات الأوضاع.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها الكامل بمتابعة المستجدات، والعمل على دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين.

الرقابة المالية الشركات العمل عن بعد القطاع المالي غير المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون بأسيوط

ننشر توصيات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون بأسيوط

الزواج

هل للمرأة الأرملة ولي أمر في الزواج؟.. أمين الإفتاء يجيب

أذكار بعد صلاة العشاء

أذكار بعد صلاة العشاء.. ماذا أخبرنا النبي بعد انتهاء أداء الفريضة؟

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد