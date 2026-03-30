نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من التراجع الملحوظ خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 30 مارس 2026، في تحرك مفاجئ أعاد القلق إلى السوق بعد موجة ارتفاعات متتالية، ما جعل المستثمرين والمواطنين يترقبون الاتجاه القادم للمعدن الأصفر.



سعر الذهب في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 65 جنهيا مقارنة بتعاملات سابقة اليوم ، فيما هبط بنحو 600 جنيه من أعلى قمة سجلها في وقت سابق من العام وهي 7650 جنيها.



ويُعد سعر الذهب اليوم من أبرز المؤشرات التي تحظى بمتابعة لحظية من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل اعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، وهو ما يفسر حالة الترقب الشديدة لأي تغيرات في أسعاره.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر تداولًا

سجل سعر الذهب اليوم تراجعًا واضحًا في عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصري، حيث انخفض بنحو 60 جنيهًا دفعة واحدة، ليسجل حوالي 7065 جنيهًا للجرام، في خطوة تعكس حالة من التذبذب القوي التي تسيطر على السوق خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا الانخفاض بعد سلسلة من الارتفاعات التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، قبل أن تبدأ موجة تصحيح هبوطي خلال الساعات الأخيرة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 نحو 8080 جنيهًا للبيع و8024 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأعلى من حيث النقاء.

أما سعر الذهب اليوم عيار 21 فقد بلغ 7065 جنيهًا للجرام، ليظل محور اهتمام السوق كونه الأكثر تداولًا بين المواطنين.

فيما سجل سعر الذهب اليوم لعيار 18 نحو 6060 جنيهًا للبيع و6014 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 14 نحو 4713 جنيهًا للبيع و4673 جنيهًا للشراء.

لماذا تراجع الذهب الآن؟

يرتبط تراجع سعر الذهب اليوم بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، إلى جانب تغيرات سعر الدولار محليًا، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق.

كما أن عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة الأخيرة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، حيث يلجأ بعض المستثمرين إلى البيع لتحقيق مكاسب سريعة.



حالة من التذبذب تسيطر على السوق

يتحرك سعر الذهب اليوم حاليًا في نطاق متذبذب بين الصعود والهبوط، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية.

هذا التذبذب يجعل قرارات الشراء والبيع أكثر صعوبة، حيث يفضل البعض الانتظار لحين وضوح الاتجاه العام للأسعار خلال الفترة المقبلة.

هل يستمر الانخفاض أم يعود للارتفاع؟

تظل التوقعات بشأن سعر الذهب اليوم مفتوحة على جميع السيناريوهات، فبينما قد يستمر التراجع لفترة قصيرة نتيجة عمليات التصحيح، يبقى الاتجاه العام مرتبطًا بحركة الأسواق العالمية وسعر الدولار.

وفي ظل هذه المعطيات، ينصح الخبراء بمتابعة الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة في ظل التقلبات السريعة التي يشهدها السوق حاليًا.



نصيحة للمواطنين والمستثمرين

مع استمرار حالة التذبذب، يبقى التعامل بحذر هو الخيار الأفضل، سواء للمقبلين على الشراء أو البيع، حيث إن سعر الذهب اليوم قد يشهد تحركات مفاجئة في أي وقت.

وفي النهاية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا على المدى الطويل، رغم التقلبات قصيرة الأجل، ما يجعله خيارًا استثماريًا مهمًا للكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.