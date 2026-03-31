متحدث يونيفيل: قواتنا تعمل في ظروف أمنية خطيرة

أكد داني جيفري، المتحدث باسم قوات اليونيفيل، أن جنوب لبنان يشهد تصعيدًا خطيرًا مع تبادل كثيف لإطلاق النار، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها قوات حفظ السلام العاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن القوات تعمل في ظروف شديدة الخطورة وتتعرض لاستهدافات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وأوضح جيفري، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن يونيفيل قررت تقليص عدد دورياتها الميدانية لتقتصر على محيط مقارها وقرى النازحين، حفاظًا على سلامة عناصرها، لافتًا إلى فتح تحقيق جاد في مقتل 3 من جنود حفظ السلام، مع استمرار الالتزام بتنفيذ مهامها وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقال إن القوات تواصل جهودها لخفض التصعيد وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لسكان الجنوب، مؤكدًا أن بعثة يونيفيل مستمرة في عملها حتى نهاية 2026، في منطقة عمليات تمتد على مساحة 1000 كيلومتر مربع بين نهر الليطاني والخط الأزرق، بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع.