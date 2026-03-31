كوريا الجنوببة تدين جميع الأعمال المهددة لسلامة قوات اليونيفيل في لبنان

عبرت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها إزاء سقوط ضحايا في صفوف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك في خضم الاشتباكات الدائرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وجاء في البيان الصادر وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية الذي نقلته وكالة يونهاب: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء سقوط ضحايا مؤخرا في صفوف القوات الإندونيسية التابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، وندين كافة الأعمال التي تهدد سلامة اليونيفيل، بما في ذلك وحدة دونجميونج الكورية".

وأضاف البيان : "تُذكر حكومتنا بأن الهجمات على اليونيفيل تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، ونحث على الامتثال لهذه الالتزامات في جميع الأحوال".

وبالأمس ؛ أعلنت اليونيفيل عن مقتل عنصرين إندونيسيين إثر تدمير مركبتهما التابعة لقوات حفظ السلام في انفجار.

كما قُتل جندي إندونيسي آخر قبل ذلك بيوم واحد جراء انفجار مقذوف.

يُشار إلى أن اليونيفيل تأسست للقيام بمهام حفظ السلام في لبنان، وتضم نحو 10 آلاف فرد من حوالي 50 دولة. وتشارك كوريا الجنوبية في هذه القوة عبر إرسال وحدة "دونجميونج" منذ عام 2007.