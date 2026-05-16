قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إيران ستواجه وقتًا صعبًا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
سفير أمريكي سابق يحذر: قرارات ترامب بشأن إيران غير قابلة للتوقع
توحيد المملكة.. مظاهرات حاشدة في لندن وسط استنفار أمني غير مسبوق
الفلسطينيون يجبرون على هدم منازلهم لإفساح المجال أمام مدينة ملاهي إسرائيلية
وكالة الأنباء الإيرانية: زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران
لميس الحديدي تكشف ما حدث بحفل أنغام أمس
السفير الصيني بالقاهرة: وقف إطلاق النار الدائم مفتاح استقرار الشرق الأوسط
نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
موجة حر غير مسبوقة تهدد الزراعة في مصر.. المناخ يضغط والمحاصيل تدفع الثمن
عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر
عراقجي: الأمريكيون يريدون استئناف المحادثات ونأمل أن يعود المنطق والحكمة للبيت الأبيض
لماذا ألقى الوفد الأمريكي هدايا الصين قبل الصعود إلى طائرة ترامب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب في قرية أريمون بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثامنة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 8 أشخاص بينهم ربة منزل وزوجها، قتلوا صديق المتهم الأول في القضية للانتقام منه بسبب وجود خلافات بينهم بقرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وقررت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 14 مارس، برئاسة المستشار وائل جمال الدين الأشلم، وعضوية المستشارين الدكتور إيهاب رفعت على السعدنى، وأحمد سعيد عبد العزيز سلام، وأحمد جلال عبد السلام الزنقلى، تأجيل القضية لجلسة اليوم  لتقديم المستندات ومناقشة الطبيب الشرعى وحضور الباحث الإجتماعي.

كانت قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، قد شهدت جريمة مروعة، بعدما أقدم عامل يدعي "م. ج" بمعاونة زوجته ونجليه، وابن شقيقته،  وأبناء شقيقه، على استدراج أحد الأشخاص والتخلص منه قتلاً، بسبب وجود خلافات بينهما.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس 2025 عندما تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بغياب أحد الأشخاص وسط ظروف غامضة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة التحري وكشف غموض الحادث، وتمكنت وحدة المباحث من كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين، الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مكان الجثة.

كانت النيابة العامة بشمال دمنهور قد أصدرت قراراً بإحالة 8 متهمين إلى محكمة الجنايات، فى القضية رقم 16092 لسنة 2025 جنح المحمودية المقيدة برقم 3240 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، لاتهامهم بالاشتراك في قتل شاب عمداً مع سبق الإصرار، في واقعة هزت قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

كشفت تحقيقات النيابة عن مخطط إجرامي محكم وضعه المتهم الأول "م. ف. ب" "تاجر"، بالاشتراك مع أفراد من أسرته وآخرين، للانتقام من المجني عليه "عبد الله. ش"، واستغلوا المتهمين وجود نزاع مالي صوري حول "مبلغ متبقي من ثمن قطعة أرض" لاستدراج الضحية إلى منزلهم، بمجرد دخول المجني عليه لغرفة "الصالون" بالمنزل، باغته المتهمين، وقاموا بتكبيله وكتم أنفاسه لمنعه من الاستغاثة، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح باستخدام العصي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم دفنه في منطقة بعيدة عن القرية لإخفاء معالم الجريمة.

البحيرة محافظة البحيرة اريمون مركز المحمودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

دي بروين

عودة دي بروين تمنح نابولي دفعة قوية قبل مواجهة بيزا

مايكل كاريك

مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد كاريك رسميًا

السوري أحمد الدالي

بعد تألقه في الكويت.. السوري أحمد الدالي على رادار أندية مصرية وعربية

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد