حزب الله يكبد الاحتلال خسائر فادحة.. 4 جرحى إثر معارك بجنوب لبنان

أفادت مستشفى رمبام الإسرائيلي بنقل 4 جرحى من جنود الجيش الإسرائيلي إثر المعارك بجنوب لبنان أحدهم في حالة خطرة.

ذكر مستشفى رمبام أنه جرى نقل 54 جنديا إسرائيليا إلى المستشفى منذ بدء المعارك جنوب لبنان ولا يزال 17 منهم يتلقون العلاج.

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وثلاثة جنود وإصابة 6 آخرين في معارك بجنوب لبنان أحدهم جراحه خطيرة.

زعم الجيش الإسرائيلي: قضينا على عشرات المسلحين أثناء محاولتهم تنفيذ كمائن في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية و دمرنا مخازن أسلحة ومقرات وأنفاق ومنصات إطلاق في جنوب لبنان وجرى إطلاق أكثر من 700 قذيفة مدفعية نحو أهداف لـحزب الله في جنوب للبنان خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت الصحة الإسرائيلية: نقل 6131 مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب بينهم 118 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج.

خلال ذلك ، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قائد القيادة الأمريكية أكد لرئيس الأركان الإسرائيلي على متانة الشراكة الدفاعية.

