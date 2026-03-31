9 مصابين إسرائيليبن إثر قصف إيراني.. وشظايا صاروخ تتناثر في 10 مواقع

أعلن الإسعاف الإسرائيلي تلقيه نداءات من بني براك بعد سقوط شظايا صاروخ أطلق من إيران فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باحتراق سيارات وأضرار واسعة بعد سقوط شظايا صاروخ في بني براك.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي وقوع حريق في عدد من المركبات وحدوث أضرار مادية إثر سقوط شظايا صاروخ عنقودي في بني براك و بتاح تكفا.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن عدد المصابين إثر القصف الإيراني الأخير على وسط إسرائيل ارتفع إلى 9 إصابات.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إن شظايا الصاروخ العنقودي الإيراني تناثرت في 10 مواقع وسط إسرائيل.

وفي لبنان، وقعت غارات إسرائيلية على بلدتي القليلة ومجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء للسكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني جنوبي لبنان والتوجه شمالا.

مقتل أربعة من جنود الاحتلال في جنوب لبنان



أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين خلال مواجهات مع مقاتلي حزب الله، لترتفع حصيلة قتلاه منذ استئناف القتال في 2 مارس إلى عشرة.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أسماء ثلاثة جنود من الكتيبة نفسها "سقطوا أثناء القتال" وأضاف أن رابعا قتل دون كشف اسمه.

عراقجي: "حان الوقت" لتُخرِج السعودية القوات الأمريكية من أراضيها

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السعودية إلى إخراج القوات الأمريكية من أراضيها، مؤكدا أن هجمات إيران في المنطقة تستهدف أعداءها فقط.

وقال عراقجي على إكس: "إيران تحترم المملكة العربية السعودية وتعتبرها دولة شقيقة".

وأضاف "عملياتنا تستهدف المعتدين الذين لا يحترمون العرب ولا الإيرانيين، والذين لا يستطيعون توفير أي أمن.. لقد حان الوقت لإخراج القوات الأمريكية".