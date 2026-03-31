نتنياهو وترامب يمهدان لإعلان الانتصار على إيران دون تحديد موعد لانتهاء الحرب

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على إيران حققت أكثر من نصف أهدافها، دون تحديد موعد لانتهاء الحرب.

وأضاف :"لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد تحديد جدول زمني لذلك"، هكذا صرح نتنياهو لمحطة نيوزماكس الأمريكية المحافظة.



وأكد نتنياهو أنه كان يقصد أن الحرب قد قطعت أكثر من نصف الطريق "من حيث المهام، وليس بالضرورة من حيث الوقت".

قال دونالد ترامب، الذي شن الحرب مع نتنياهو في 28 فبراير، في البداية إن العملية ستستمر من أربعة إلى ستة أسابيع.



وقال نتنياهو إن الحرب حققت أهدافاً من بينها قتل "آلاف" من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.



وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة "على وشك الانتهاء من صناعة الأسلحة الخاصة بهما".



وأردف : "إنها مجرد القاعدة الصناعية بأكملها - القضاء على كل شيء، كما تعلمون، مصانع بأكملها، و البرنامج النووي نفسه".



من جانبها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق.

وفي طهران، أقرت لجنة أمنية في البرلمان الإيراني مشروع قانون يقترح فرض نظام رسوم على المرور في المضيق، ويقترح تقييد وصول السفن المرتبطة بالدول التي فرضت عقوبات على إيران.