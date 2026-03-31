عبور سفينتي حاويات صينيتين مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام بأن سفينتي حاويات صينيتين عبرتا مضيق هرمز، الاثنين، فيما يعد تنسيقا مع الجانب الإيراني لعبور المضيق.

وليست الصين فقط من تنسق مع إيران بل هناك دول أخرى كالهند.

من جانبها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق.

وفي طهران، أقرت لجنة أمنية في البرلمان الإيراني مشروع قانون يقترح فرض نظام رسوم على المرور في المضيق، ويقترح تقييد وصول السفن المرتبطة بالدول التي فرضت عقوبات على إيران.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وصلت إلى الشرق الأوسط، بما يعزز وجود واشنطن العسكري ويوسّع الخيارات العسكرية المتاحة لترمب في الصراع مع إيران.