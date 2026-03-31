قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع مهيب لقائد بحرية الحرس الثوري في بندر عباس عقب مقتله بغارة أمريكية
إنكار إيران تفاوضها مع الولايات المتحدة لا ينفي وجود اتصال بين الطرفين.. تفاصيل
الفراعنة يواجهون الماتدور.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا اليوم
الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟
تصعيد غير مسبوق.. هجوم يشعل ناقلة نفط كويتية في دبي
الخام الأمريكي يقفز فوق 105 دولارات مع تصعيد ترامب ضد إيران
سماع دوي انفجارات في طهران ورد إيراني صاروخي على الاحتلال
صيام الأيام البيض.. الإفتاء توضح فضلها وحكم جمعها مع الست من شوال
مصر تتحدى نجوم إسبانيا استعدادًا للمونديال.. الموعد والتفاصيل
سعر الدولار يقفز في البنوك اليوم الثلاثاء 31-3-2026
إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الراسبين فيها بـ10 محافظات اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محمد على

شهدت العاصمة الإيرانية طهران انفجارات متتالية وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، إثر استهداف محطات فرعية للطاقة.

شنت الولايات المتحدة هجوما على مستودع ذخيرة ضخم في أصفهان باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

من جانبه، قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في الشرق الأوسط،في اليوم الـ32 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن بعض السكان في شرق وغرب طهران تعرضوا لانقطاع الكهرباء، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي عشر انفجارات في القدس وسقوط شظايا صاروخية في مستوطنة بيت شيمش، بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي لصواريخ أطلقت من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن ليلة الإثنين سلسلة هجمات مكثفة على أهداف إيرانية في أصفهان وطهران، مؤكدا استمرار ضرباته بهدف تعميق الأضرار في البنية التحتية للنظام الإيراني.

 نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز جزئيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يسعى لتحقيق هدف إنهاء العمليات العسكرية مع الحفاظ على الضغوط الدبلوماسية على طهران.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول باكستاني أن نجاح وساطة بلاده بين الأطراف المتصارعة يعتمد على القرارات النهائية التي سيتخذها كل طرف، موضحا أن موقف إيران والولايات المتحدة سيكون حاسما في تحديد نتيجة هذه الجهود.

من جانبه، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب لن يُتخذ إلا بعد تحقيق جميع الشروط التي وضعتها إيران، بما يضمن حماية كرامة البلاد وأمنها ومصالح الشعب الإيراني، مؤكدًا أن طهران لن تتنازل عن مبادئها الوطنية في أي اتفاق مستقبلي.

عاجل ايران امريكا الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

