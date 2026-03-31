سماع دوي انفجارات في طهران ورد إيراني صاروخي على الاحتلال

شهدت العاصمة الإيرانية طهران انفجارات متتالية وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، إثر استهداف محطات فرعية للطاقة.

شنت الولايات المتحدة هجوما على مستودع ذخيرة ضخم في أصفهان باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

من جانبه، قام الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في الشرق الأوسط،في اليوم الـ32 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية بأن بعض السكان في شرق وغرب طهران تعرضوا لانقطاع الكهرباء، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي عشر انفجارات في القدس وسقوط شظايا صاروخية في مستوطنة بيت شيمش، بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي لصواريخ أطلقت من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن ليلة الإثنين سلسلة هجمات مكثفة على أهداف إيرانية في أصفهان وطهران، مؤكدا استمرار ضرباته بهدف تعميق الأضرار في البنية التحتية للنظام الإيراني.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز جزئيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يسعى لتحقيق هدف إنهاء العمليات العسكرية مع الحفاظ على الضغوط الدبلوماسية على طهران.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول باكستاني أن نجاح وساطة بلاده بين الأطراف المتصارعة يعتمد على القرارات النهائية التي سيتخذها كل طرف، موضحا أن موقف إيران والولايات المتحدة سيكون حاسما في تحديد نتيجة هذه الجهود.

من جانبه، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أن أي قرار بشأن إنهاء الحرب لن يُتخذ إلا بعد تحقيق جميع الشروط التي وضعتها إيران، بما يضمن حماية كرامة البلاد وأمنها ومصالح الشعب الإيراني، مؤكدًا أن طهران لن تتنازل عن مبادئها الوطنية في أي اتفاق مستقبلي.