عضو البرلمان الإيراني: ترامب يتحدث عن النصر ويطلب المساعدة من أوروبا

ابدى عضو البرلمان الإيراني علي خضريان، استغرابة مما وصفه تناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وادعاء النصر تارة وحديثه عن التفاوض تارة أخرى، وطلبه المساعدة من الدول الأوروبية.





أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني خضريان أن "وسائل الإعلام الخبيثة والخيّرة تعتبر اليوم تصريحات المسؤولين الإيرانيين أكثر مصداقية من تصريحات الرئيس ترامب".





وأضاف معللا ذلك بأن "مواقف ترامب متناقضة"، موضحا أن "ترامب في الأسابيع الأولى، تحدث بصراحة عن النصر، وفي الأسبوع الثاني من الحرب أكد على وجود مقاومة لكنهم قريبون من النصر".





وأردف متسائلا: "ولكن في الأسابيع التالية طلب المساعدة من الدول الأوروبية وحلف الناتو، وهذا في حين أنه إذا كان شخصٌ ما قد انتصر، فلماذا يطلب المساعدة من الآخرين؟!".





وخلص خضريان إلى أن "كل ما يشاع عن التفاوض يندرج في إطار الحرب النفسية"، على حد وصفه.





وفي موضوع التفاوض أيضا تابع خضريان: "هناك تناقض ملموس، فمن جهة يُطرح ادعاء النصر، ومن جهة أخرى يُتحدث عن التفاوض. في حين أن الرأي العام العالمي يطرح هذا السؤال: إذا كنتم قد انتصرتم، فلماذا تسعون للتفاوض؟".