انفجارات في سماء إيران و القدس وانقطاع التيار الكهربائي في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في طهران و انقطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء العاصمة، اليوم الثلاثاء.



وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة".

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضا أن بعض السكان في شرق طهران انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها.

من جانب آخر، سمع دوي 10 انفجارات على الأقل في سماء القدس، الثلاثاء، بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وقال الجيش على تليجرام: "رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد" قبل رفع الإنذار بعد دقائق.