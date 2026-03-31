للمرة الرابعة.. تركيا ⁠تعلن إسقاط صاروخ ‌باليستي إيراني

أعلنت تركيا عن إسقاط صاروخ ‌باليستي إيراني عبر أنظمة الدفاع الجوي ⁠ل "الناتو".





و في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين أن قوات الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو في شرق المتوسط "حيدت ذخيرة باليستية" أطلقت من إيران.





وأشارت الوزارة في بيان إلى "تحييد مقذوف باليستي يُعتقد أنه أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي، وذلك بواسطة أنظمة دفاع جوي تابعة للناتو في شرق البحر المتوسط".





وأكدت أن "الإجراءات تُتخذ بحزم لحماية الأمن الوطني، مع استمرار مراقبة التطورات في المنطقة".





وكانت الدفاع التركية أعلنت في 13 مارس الجاري اعتراض صاروخ باليستي إيراني، كما دوت صفارات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية التركية قرب مدينة أضنة بجنوب شرق البلاد.





وشددت الدفاع التركية في وقت سابق على أن قاعدة إنجرليك العسكرية هي قاعدة تركية وقائدها ضابط تركي برتبة عميد، مضيفة أن وجود جنود أمريكيين هناك لا يعني أنها قاعدة أمريكية، ومشيرة إلى وجود عسكريين من إسبانيا وبولندا وقطر متمركزين فيها.