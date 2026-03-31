تحول جديد في الحرب.. ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع بقاء مضيق هرمز مغلقا

أفادت صحيفة "⁠وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ ‌معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ‌على ‌إيران حتى لو ظل مضيق ‌هرمز ‌مغلقا ⁠إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة ⁠فتحه ‌المعقدة إلى ⁠وقت لاحق.





ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم، إن إدارة ترامب ترى أن مهمة فتح مضيق هرمز قد يطيل أمد الحرب إلى ما بعد 4 إلى 6 أسابيع.





ووفق المسؤولين فإن أهداف واشنطن الحالية "تتركز على إضعاف البحرية الإيرانية وتقليص قدراتها الصاروخية".





وأشار المسؤولون إلى وجود خيارات عسكرية إضافية مطروحة ضد إيران، لكنها ليست أولوية لترامب حالي.