تحول جديد في الحرب.. ترامب مستعد لإنهاء حرب إيران حتى مع بقاء مضيق هرمز مغلقا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم، إن إدارة ترامب ترى أن مهمة فتح مضيق هرمز قد يطيل أمد الحرب إلى ما بعد 4 إلى 6 أسابيع.
ووفق المسؤولين فإن أهداف واشنطن الحالية "تتركز على إضعاف البحرية الإيرانية وتقليص قدراتها الصاروخية".
وأشار المسؤولون إلى وجود خيارات عسكرية إضافية مطروحة ضد إيران، لكنها ليست أولوية لترامب حالي.