الخارجية الإندونيسية: العمليات الإسرائيلية بلبنان تعرض اليونيفيل لخطر جسيم

أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن العمليات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان تعرض قوات اليونيفيل لخطر جسيم.

حثت إندونيسيا الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط على "احترام القانون الإنساني الدولي" بعد مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين لها في لبنان، ودعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع ريكو ريكاردو سيرايت في بيان"يجب أن تكون سلامة قوات حفظ السلام هي الأولوية القصوى. ونحث جميع أطراف النزاع على احترام القانون الإنساني الدولي وضمان أمن أفراد حفظ السلام" .

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن اثنين من أفرادها قُتلا يوم الاثنين في انفجار، وتوفي آخر في وقت متأخر من مساء الأحد عندما أصاب مقذوف موقعهم.

أعلنت قوة الأمم المتحدة أنها بدأت تحقيقاً في حوادث منفصلة.

أدان وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو الهجمات "الشنيعة"، وقال الثلاثاء إنه ناقش أمر القتلى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وطلب عقد اجتماع طارئ للأمن الدولي، فضلاً عن "إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف".

تابع سوجيونو، الذي يُعرف باسم واحد فقط مثل العديد من الإندونيسيين:"إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أمر لا يقبل المساومة ويجب الحفاظ عليه في جميع الأوقات" .

أدان جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، "هذه الحوادث " وقال "يجب أن تتوقف جميع الأعمال التي تعرض قوات حفظ السلام للخطر".

أعلنت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، أنها تسعى لعقد اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة.



