حماس: إقرار قانون إعدام الأسرى محاولة لتصفية القضية

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاوم الفلسطيني حماس أن إقرار الكنيست الصهيوني لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس مستوى غير مسبوق من الإجرام.

كما اعتبر المتحدث باسم حماس القانون استهتارًا صارخًا بكل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية.

وقال قاسم في تصريحات له : الاحتلال، سبق له أن أعدم مئات الأسرى تحت وطأة التعذيب والإهمال الطبي داخل سجونه و يسعى الاحتلال كذلك اليوم إلى إضفاء غطاء قانوني على جريمة قائمة أصلًا، عبر تشريع إعدامهم بشكل مباشر، في محاولة مكشوفة لتصفية قضية الأسرى.

واختتم تصريحاته قائلا : عمليا، لم يتردد الاحتلال يوماً في ارتكاب الإعدامات الميدانية، حيث أعدم عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من المدنيين في الشوارع، والمنازل، والمستشفيات، والمدارس، دون محاكمة، وعن سبق إصرار، ودون أن يكلّف نفسه حتى عناء تبرير هذا السلوك الإرهابي.