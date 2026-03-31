صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

كشفت وثائق قضائية حديثة عن تواصل دار بين رجل الأعمال إيلون ماسك ورئيس شركة ميتا مارك زوكربيرج، بشأن إمكانية الاستحواذ على الملكية الفكرية لشركة OpenAI، وذلك قبل تقدم ماسك بعرض منفرد لشراء الشركة في فبراير 2025.

وبحسب الوثائق، التي ظهرت ضمن دعوى قضائية رفعها ماسك ضد OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، فإن العلاقة بين ماسك وزوكربيرج اتسمت بالتقلب خلال السنوات الماضية، رغم وجود محاولات للتعاون في بعض الملفات.

وأشارت المستندات إلى أن زوكربيرج أرسل رسالة إلى ماسك في فبراير 2025، تناولت مستجدات العمل داخل مكتب “DOGE”، وأبدى خلالها استعداد شركة ميتا لاتخاذ إجراءات لإزالة أي محتوى قد يهدد فريق ماسك أو يكشف بياناتهم، وهو ما قوبل برد إيجابي من الأخير

