بالصور

أيهما أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية

أسماء عبد الحفيظ

في ظل الاهتمام المتزايد بالصحة والتغذية يبحث الكثيرون عن أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية وتساعد على الوقاية من الأمراض ومن بين هذه الأطعمة تأتي الشوربة بأنواعها المختلفة وعلى رأسها شوربة الدجاج وشوربة اللحم لكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين أيهما أفضل وأكثر فائدة لصحتك

القيمة الغذائية لشوربة الدجاج

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن شوربة الدجاج تعد من الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على نسبة جيدة من البروتين إلى جانب الفيتامينات والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم كما تحتوي على أحماض أمينية تساعد في تقوية الجهاز المناعي.

تتميز بسهولة الهضم مما يجعلها خيارًا مثاليًا في حالات المرض أو ضعف الشهية كما أنها تحتوي على سوائل تساعد في ترطيب الجسم وتعويض الفاقد خاصة أثناء الحمى أو نزلات البرد.

فوائد شوربة الدجاج للجسم

  • تساعد شوربة الدجاج في تقليل الالتهابات خاصة في الجهاز التنفسي
  • تعمل على تقوية المناعة ومساعدة الجسم في مقاومة العدوى
  • تساهم في تحسين عملية الهضم لكونها خفيفة على المعدة
  • تساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل
  • تُعد خيارًا مثاليًا لكبار السن والأطفال

القيمة الغذائية لشوربة اللحم

أما شوربة اللحم فهي غنية بالعناصر الغذائية الثقيلة والمهمة مثل الحديد والزنك وفيتامين ب 12 وهي عناصر ضرورية لإنتاج الطاقة وتقوية الدم

كما تحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد في بناء العضلات وتجديد الخلايا مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يعانون من ضعف عام أو فقر الدم

فوائد شوربة اللحم للصحة

  • تساعد في علاج الأنيميا ورفع نسبة الهيموجلوبين في الدم
  • تمد الجسم بطاقة كبيرة وتقلل الشعور بالإرهاق
  • تدعم صحة العضلات وتقوي الجسم
  • تحتوي على عناصر غذائية مهمة تعوض النقص الغذائي
  • مفيدة في فترات النقاهة بعد المرض

الفرق بين شوربة الدجاج وشوربة اللحم

الفرق الأساسي يكمن في طبيعة التأثير على الجسم حيث تعتبر شوربة الدجاج خفيفة وسريعة الامتصاص لذلك فهي الأنسب في حالات المرض أو ضعف الجهاز الهضمي.

بينما تُعد شوربة اللحم أكثر تركيزًا في العناصر الغذائية لكنها تحتاج إلى وقت أطول للهضم وقد لا تكون مناسبة في حالات التعب الشديد أو مشاكل المعدة.

متى تختار شوربة الدجاج

ينصح بتناول شوربة الدجاج في حالات نزلات البرد والإنفلونزا
عند الشعور بالتعب أو فقدان الشهية
للأطفال وكبار السن
في حالات اضطرابات الجهاز الهضمي

متى تختار شوربة اللحم

  • يفضل تناول شوربة اللحم عند الإصابة بالأنيميا
  • في حالات الإرهاق الشديد أو نقص الطاقة
  • بعد العمليات الجراحية
  • عند الحاجة إلى تقوية الجسم وزيادة البروتين

نصيحة مهمة لتحقيق أقصى فائدة

يمكن الجمع بين النوعين في نظام غذائي متوازن بحيث يتم تناول شوربة الدجاج في أوقات المرض أو عند الحاجة لوجبة خفيفة بينما يتم الاعتماد على شوربة اللحم لتعزيز التغذية والطاقة

كما يُنصح بإضافة الخضروات مثل الجزر والكوسة والبصل لزيادة القيمة الغذائية في كلا النوعين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

الجيش الإيراني: سنواصل الرد على أي عدوان حتى إنهاء التهديدات ومعاقبة المعتدين

الجيش الإيراني : سنواصل الرد على أي عدوان حتى إنهاء التهديدات ومعاقبة المعتدين

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 180 منصة صواريخ في جنوب لبنان منذ اندلاع الحر

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 180 منصة صواريخ في جنوب لبنان

أرشيفية

ارتفاع أسعار البنزين والسولار في الأردن

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

المزيد