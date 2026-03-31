بالصور

احذر هذه العلامات.. ما هي أعراض باركنسون الشلل الرعاش المبكرة والعلاجات الفورية التي ينصح بها الأطباء

أسماء عبد الحفيظ

يُعد مرض باركنسون أو ما يُعرف بالشلل الرعاش من الأمراض العصبية المزمنة التي تؤثر على الحركة وتزداد تدريجيًا مع الوقت، ويحدث نتيجة نقص مادة الدوبامين في الدماغ، وهي المادة المسؤولة عن تنظيم الحركة والتوازن، ويُعد التعرف المبكر على أعراض المرض خطوة مهمة لتقليل المضاعفات وتحسين جودة حياة المريض.

ما هو مرض باركنسون

مرض باركنسون هو اضطراب يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر بشكل أساسي على الحركة، حيث تبدأ الأعراض بشكل تدريجي وتزداد سوءًا مع مرور الوقت. ويصيب المرض غالبًا كبار السن، لكنه قد يظهر أيضًا في فئات عمرية أصغر في بعض الحالات النادرة.

الأعراض المبكرة لمرض باركنسون

قالت الدكتورة أسراء عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تظهر أعراض باركنسون في البداية بشكل خفيف وقد لا يلاحظها البعض بسهولة، ومن أهم هذه العلامات:

  • رعشة خفيفة في اليد أو الأصابع خاصة أثناء الراحة
  • بطء في الحركة وصعوبة في بدء الحركة
  • تيبس أو تصلب في العضلات
  • تغير في خط اليد ليصبح أصغر أو غير واضح
  • انخفاض تعبيرات الوجه
  • صوت منخفض أو تغير في نبرة الصوت
  • صعوبة في التوازن والمشي
  • اضطرابات في النوم

كما قد يعاني بعض المرضى من أعراض غير حركية مثل الاكتئاب أو فقدان حاسة الشم أو الإمساك المزمن قبل ظهور الأعراض الحركية بسنوات.

أسباب الإصابة بمرض باركنسون

السبب الرئيسي للمرض هو فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في منطقة معينة من الدماغ، لكن السبب الدقيق لهذا الفقدان غير معروف بشكل كامل. هناك عوامل قد تزيد من خطر الإصابة مثل التقدم في العمر، العوامل الوراثية، والتعرض لبعض السموم البيئية.

أهمية التشخيص المبكر

التشخيص المبكر يساعد بشكل كبير في السيطرة على الأعراض وتأخير تطور المرض، ويتم التشخيص عادة من خلال الفحص الإكلينيكي وتقييم الأعراض بواسطة الطبيب المختص بالأمراض العصبية، وقد يتم إجراء بعض الفحوصات لاستبعاد أمراض أخرى مشابهة.

العلاجات الفورية وطرق التحكم في المرض

حتى الآن لا يوجد علاج نهائي لمرض باركنسون، ولكن توجد طرق علاجية تساعد في السيطرة على الأعراض وتحسين جودة الحياة، ومن أهمها:

  • الأدوية التي تعوض نقص الدوبامين مثل ليفودوبا التي تُعد من أكثر العلاجات شيوعًا
  • الأدوية التي تحفز مستقبلات الدوبامين في الدماغ
  • العلاج الطبيعي الذي يساعد على تحسين الحركة والتوازن
  • العلاج الوظيفي لمساعدة المريض على أداء الأنشطة اليومية
  • تمارين رياضية منتظمة للحفاظ على مرونة العضلات
    في بعض الحالات المتقدمة يمكن اللجوء إلى الجراحة مثل التحفيز العميق للدماغ

دور نمط الحياة في تحسين الحالة

يلعب نمط الحياة دورًا مهمًا في التعامل مع المرض حيث يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي أو تمارين التوازن، وتناول غذاء صحي غني بالألياف لتقليل الإمساك، بالإضافة إلى الحفاظ على الدعم النفسي للمريض من خلال الأسرة والمجتمع

متى يجب زيارة الطبيب

يجب التوجه إلى الطبيب عند ملاحظة رعشة مستمرة في اليد أو صعوبة في الحركة أو تغيرات غير طبيعية في المشي أو التوازن، لأن التدخل المبكر يساعد على وضع خطة علاج مناسبة تقلل من تطور الأعراض

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
