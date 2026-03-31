نجوم أساءوا لفناني الزمن الجميل.. محمد رمضان ينتقد فريد شوقي وأحمد عبدالله يسيء لرشدي أباظة

تصريح عابر قد يشعل أزمة، ويحول صاحبه إلى محور جدل واسع، خاصة عندما يتعلق الأمر برموز صنعت تاريخ الفن المصري، وخلال السنوات الأخيرة، تكررت وقائع خرج فيها فنانون بتصريحات وصفت بأنها مسيئة لنجوم كبار، ما فتح أبواب الانتقادات وأشعل خلافات وصلت أحيانًا إلى ساحات القضاء.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز أزمات النجوم مع نجوم زمن الفن الجميل.

أحمد عبدالله محمود ورشدي أباظة

أثار الفنان أحمد عبدالله محمود عاصفة من الجدل بعد حديثه عن تقاضي الفنان الراحل رشدي أباظة أجره “نسوان” – على حد وصفه – وهو ما اعتبرته أسرة النجم الراحل والجمهور إهانة صريحة لقامة فنية كبيرة، والتصريح فجّر حالة غضب واسعة، وأعاد النقاش حول حدود النقد واحترام الرموز الفنية.

محمد رمضان وفاروق فلوكس

لم يكن محمد رمضان بعيدًا عن هذا النوع من الجدل، إذ ارتبط اسمه بأكثر من واقعة مشابهة، وفي أحد تصريحاته التلفزيونية، أشار رمضان إلى فنان كبير قدم أدوار “صبي عالمة”، مؤكدًا أنه لن يقبل تقديم مثل هذه الأدوار حتى لو اضطر للتسول، رغم اعترافه بقدرة ذلك الفنان، والتصريح فهم على أنه موجه للفنان القدير فاروق فلوكس، ما تسبب في أزمة مع نجله أحمد فلوكس وتبادل انتقادات حادة.

محمد رمضان وإسماعيل يس

كما أثار رمضان غضبًا واسعًا عندما صرح بأن أفلام إسماعيل يس في الجيش كانت تسيء للعسكرية المصرية وتظهر الجندي بصورة هزلية وضعيفة، وهو ما رفضته أسرة الفنان الراحل والجمهور، معتبرين أن إسماعيل يس أحد رموز الكوميديا الذين قدموا أعمالًا وطنية في سياقها الزمني.

محمد رمضان وفريد شوقي

وفي حوار تلفزيوني، قارن رمضان بين بداياته في فيلمي “عبده موتة” و“قلب الأسد” وبدايات النجم الراحل فريد شوقي في فيلم “حميدو”، مشيرًا إلى أن العملين يتشابهان في بعض الخطوط الدرامية. المقارنة أثارت غضب المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي هاجمته بشدة، مؤكدة أن أفلام والدها ما زالت خالدة في وجدان الجمهور بعد عقود، بينما تنتهي أفلام أخرى بانتهاء عرضها، على حد وصفها. كما حذرته من المقارنة بين أعمال وصفتها بأنها خدمت المجتمع وأخرى رأت أنها أثرت سلبًا على الذوق العام.

عمر متولي وشكري سرحان

وفي واقعة أخرى، طرح الفنان عمر متولي سؤالًا خلال لقاء فني حول “شخصية نالت شهرة أكبر من موهبتها”، وسارع بالإجابة قائلاً: “لو أنا هجاوب هيكون شكري سرحان”، ما أثار غضب أسرة الفنان الراحل، وتطورت الأزمة إلى خلافات قانونية، في واحدة من أكثر الوقائع حساسية.

عمرو سلامة وإسماعيل يس

الجدل طال أيضًا المخرج عمرو سلامة، الذي وصف إسماعيل يس في أحد اللقاءات بأنه “أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية”، وهو تصريح اعتبره كثيرون هجومًا قاسيًا على رمز فني، وأشعل موجة انتقادات واسعة ضده.

هاني مهنا وفاتن حمامة وشادية

كما دخل الموسيقار هاني مهنا دائرة الجدل بعد حديثه عن الفنانتين الراحلتين فاتن حمامة وشادية، مدعيًا أن الأخيرة رغبت في تقديم دويتو غنائي مع فاتن، لكن الأخيرة رفضت بطريقة غير لائقة.

عائلة شادية نفت الرواية تمامًا، مؤكدة أن العلاقة بين النجمتين كانت قائمة على الاحترام، فيما قرر اتحاد النقابات الفنية إحالة مهنا للتحقيق، وعلقت ناهد شاكر، نجلة شقيقة شادية، بلهجة حادة رافضة ما قيل.