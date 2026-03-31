قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجوم أساءوا لفناني الزمن الجميل.. محمد رمضان ينتقد فريد شوقي وأحمد عبدالله يسيء لرشدي أباظة

أحمد عبد الله محمود
أحمد عبد الله محمود
أحمد إبراهيم

تصريح عابر قد يشعل أزمة، ويحول صاحبه إلى محور جدل واسع، خاصة عندما يتعلق الأمر برموز صنعت تاريخ الفن المصري، وخلال السنوات الأخيرة، تكررت وقائع خرج فيها فنانون بتصريحات وصفت بأنها مسيئة لنجوم كبار، ما فتح أبواب الانتقادات وأشعل خلافات وصلت أحيانًا إلى ساحات القضاء.

ونرصد فى التقرير التالي أبرز أزمات النجوم مع نجوم زمن الفن الجميل. 

أحمد عبدالله محمود ورشدي أباظة

أثار الفنان أحمد عبدالله محمود عاصفة من الجدل بعد حديثه عن تقاضي الفنان الراحل رشدي أباظة أجره “نسوان” – على حد وصفه – وهو ما اعتبرته أسرة النجم الراحل والجمهور إهانة صريحة لقامة فنية كبيرة، والتصريح فجّر حالة غضب واسعة، وأعاد النقاش حول حدود النقد واحترام الرموز الفنية.

محمد رمضان وفاروق فلوكس

لم يكن محمد رمضان بعيدًا عن هذا النوع من الجدل، إذ ارتبط اسمه بأكثر من واقعة مشابهة، وفي أحد تصريحاته التلفزيونية، أشار رمضان إلى فنان كبير قدم أدوار “صبي عالمة”، مؤكدًا أنه لن يقبل تقديم مثل هذه الأدوار حتى لو اضطر للتسول، رغم اعترافه بقدرة ذلك الفنان، والتصريح فهم على أنه موجه للفنان القدير فاروق فلوكس، ما تسبب في أزمة مع نجله أحمد فلوكس وتبادل انتقادات حادة.

محمد رمضان وإسماعيل يس

كما أثار رمضان غضبًا واسعًا عندما صرح بأن أفلام إسماعيل يس في الجيش كانت تسيء للعسكرية المصرية وتظهر الجندي بصورة هزلية وضعيفة، وهو ما رفضته أسرة الفنان الراحل والجمهور، معتبرين أن إسماعيل يس أحد رموز الكوميديا الذين قدموا أعمالًا وطنية في سياقها الزمني.

محمد رمضان وفريد شوقي

وفي حوار تلفزيوني، قارن رمضان بين بداياته في فيلمي “عبده موتة” و“قلب الأسد” وبدايات النجم الراحل فريد شوقي في فيلم “حميدو”، مشيرًا إلى أن العملين يتشابهان في بعض الخطوط الدرامية. المقارنة أثارت غضب المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، التي هاجمته بشدة، مؤكدة أن أفلام والدها ما زالت خالدة في وجدان الجمهور بعد عقود، بينما تنتهي أفلام أخرى بانتهاء عرضها، على حد وصفها. كما حذرته من المقارنة بين أعمال وصفتها بأنها خدمت المجتمع وأخرى رأت أنها أثرت سلبًا على الذوق العام.

عمر متولي وشكري سرحان

وفي واقعة أخرى، طرح الفنان عمر متولي سؤالًا خلال لقاء فني حول “شخصية نالت شهرة أكبر من موهبتها”، وسارع بالإجابة قائلاً: “لو أنا هجاوب هيكون شكري سرحان”، ما أثار غضب أسرة الفنان الراحل، وتطورت الأزمة إلى خلافات قانونية، في واحدة من أكثر الوقائع حساسية.

عمرو سلامة وإسماعيل يس

الجدل طال أيضًا المخرج عمرو سلامة، الذي وصف إسماعيل يس في أحد اللقاءات بأنه “أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية”، وهو تصريح اعتبره كثيرون هجومًا قاسيًا على رمز فني، وأشعل موجة انتقادات واسعة ضده.

هاني مهنا وفاتن حمامة وشادية

كما دخل الموسيقار هاني مهنا دائرة الجدل بعد حديثه عن الفنانتين الراحلتين فاتن حمامة وشادية، مدعيًا أن الأخيرة رغبت في تقديم دويتو غنائي مع فاتن، لكن الأخيرة رفضت بطريقة غير لائقة.

عائلة شادية نفت الرواية تمامًا، مؤكدة أن العلاقة بين النجمتين كانت قائمة على الاحترام، فيما قرر اتحاد النقابات الفنية إحالة مهنا للتحقيق، وعلقت ناهد شاكر، نجلة شقيقة شادية، بلهجة حادة رافضة ما قيل. 

أحمد عبد الله محمود رشدي أباظة محمد رمضان فريد شوقي هاني مهنى فاتن حمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد