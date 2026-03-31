فن وثقافة

في ذكراه.. قصة إصابة سيد عبد الكريم بأزمة قلبية أثناء تصوير مشهد موت زينهم السماحي

سيد عبد الكريم
سيد عبد الكريم
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل سيد عبد الكريم الذى ولد فى عام 1936، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 75 عامًا، إثر أزمة قلبية حادة.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الفنان سيد عبد الكريم..

بدأ سيد عبد الكريم، حياته الفنية منذ طفولته في المسرح المدرسي وظل يمارس التمثيل حتى التحاقه بكلية الزراعة وتعرف من خلالها على صديقه المخرج محمد فاضل، بعد رحلة بحث عن فرقة التمثيل بها، وكان محبوبًا جدًا من زملائه لخفة ظله وطيبته الشديدة، وأطلق عليه أصدقائه لقب "كيمو" نسبة إلى اسم عبد الكريم، كما كان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بمدرسة الرمل الثانوية، وقام ببطولة الكثير من المسرحيات.

وشارك الفنان سيد عبد الكريم في العديد من أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، ومن بينها مسلسلات “ليالي الحلمية، الشهد والدموع، الرايا البيضا، خالتي صفية والدي، زيزنيا، أهالينا، العائلة والناس، ساكن قصادي، التوأم، السيرة العاشورية، الضوء الشارد والأصدقاء” وغيرها من الأعمال الدرامية.

استطاع سيد عبد الكريم أن يؤثر ويتفاعل مع جمهوره، من خلال أدواره بشخصيات مثل "زعفرانى" بمسلسل أحلام الفتى الطائر، شخصية "الوردانى عزيز" بمسلسل أبواب المدينة وجسد شخصية “عبودة أفندي” بمسلسل الشهد والدموع.

وقدم الفنان سيد عبد الكريم ، العديد من الأعمال السينمائية، أفلام "جدعان باب الشعرية، خطة بعيدة المدى، كتيبة الإعدام، الجبلاوى، المهاجر، أيام السادات وكرسي في الكلوب وغيرها من الأعمال المختلفة وابنته الكاتبة الصحفية إيمان سيد عبد الكريم.

وبرع الفنان سيد عبد الكريم ، بدوره في فيلم “المهاجر”، مع المخرج يوسف شاهين، والذي يعد أحد أعماله السينمائية ودوره في فيلم كتيبة “الإعدام” بطولة الفنان نور الشريف.

وجسد الفنان سيد عبد الكريم ، شخصية “المعلم حنفي البحر”، في المسلسل الشهير "الراية البيضا" بطولة الفنانة سناء جميل، سمية الألفي وجميل راتب عام 1988.

اشتهر الفنان سيد عبد الكريم ، بتجسيد شخصية "المقدس بشاي" الخادم بأحد الأديرة بالصعيد، فتميز بالمسلسل، كونه "رجل مخلص، محبوب بين أبناء بلدته، تجمعه صداقة قوية بالبطل "حربي" على إثرها قرر حمايته من خطر الموت، الذي يهدد حياته من خلال إخفائه داخل الدير وبموت حربي يصاب المقدس بشاي بالجنون ويبكي حزنًا على فراقه.

وصفه النقاد بأنه كان بمثابة البهارات الأساسية، بالأعمال الدرامية والتي لا يكون للطعام من غيرها مذاق ومتعة في المشاهدة، وأصيب بأزمة قلبية أثناء تصوير مشهد موته في المسلسل، حيث كان متعلقاً بشخصية زينهم السماحي وارتبط بها وحزن لنهايتها.

ورحل الفنان سيد عبد الكريم ، عن عالمنا يوم 31 مارس عام 2012 عن عمر ناهز الـ76عامًا، بعد صراع مع المرض "مرض القلب، فشل كلوي وجلطات بالمخ" غاب بسببهم عن التمثيل.

ورحل عن عالمنا، عام 2012 أثناء تقديم دوره في مسلسل "أهل كايرو" بشخصية إسماعيل التربي.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

