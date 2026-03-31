وفاة والد الفنانة أمل بشوشة بعد صراع مع المرض

توفى والد الفنانة أمل بشوشة، وذلك بعد صراع مع المرض.

اعترافات أمل بشوشة

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن جوانب خفية من حياتها الشخصية، متطرقة إلى نشأتها وعلاقتها بوالديها، والقرار الجريء الذي اتخذته بمغادرة الجزائر في سن الثامنة عشرة.

وخلال استضافتها في بودكاست “عندي سؤال” الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد، تحدثت بوشوشة عن أثر التجارب الصعبة في تشكيل شخصيتها، مؤكدة أن المحطات القاسية تصقل الإنسان وتمنحه نضجًا مختلفًا، وأنها لا تسمح للحظات السوداء بأن تُعطّل مسيرتها، رغم ألمها، لأنها تؤمن بقدرتها على تجاوزها ببساطة ووعي.

وشددت على أن راحة البال هي أعظم نعمة قد ينالها الإنسان، مشيرة إلى أنها تمتلك شجاعة الاستغناء عن كل ما قد يجلب لها خيبة أمل، سواء كان شيئًا أو شخصًا.

وتحدثت أمل بتأثر عن عائلتها، موضحة أنها كبرى إخوتها، ولها شقيقتان وشقيقان، وأنها كانت تكنّ لوالدها مزيجًا من الخشية والاحترام، خاصة في ظل الحزم الذي اتسمت به تربيتهما لها منذ بلوغها الثالثة عشرة. وأكدت أن والدها منحها الثقة لتطوير موهبتها وتحقيق أحلامها، فيما كانت والدتها سندًا دائمًا وداعمًا حقيقيًا لمسيرتها.

وأضافت أن أكثر ما يمكن أن يحزنها هو فقدان الأحبة برحيلهم عن الدنيا، أما سائر الأزمات فليست سوى محطات عابرة لا تستحق الوقوف عندها طويلًا.

وعن بداياتها، أوضحت بوشوشة أنها غادرت منزل أسرتها في مدينة وهران متوجهة إلى باريس، بحثًا عن ذاتها واستقلالها، قبل أن تتلقى فرصة المشاركة في برنامج ستار أكاديمي الذي يُصوَّر في لبنان، وذلك بعدما بادرت شقيقتاها مروة ونوال إلى تسجيلها في البرنامج، لتنطلق من هناك رحلتها نحو عالم الشهرة. وأكدت أنها تعشق الفن منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، وأن الشغف كان بوصلتها الأولى نحو النجومية.