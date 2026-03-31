حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صور أثارت حالة من الجدل والقلق، قيل إنها تُظهر أجسامًا غريبة في السماء بعدد من المحافظات المصرية.

وعلق على هذه الصور أحد الأشخاص مؤكدًا أن هذه المشاهد ليست داخل مصر، كما أكد أنها تعود إلى سماء منطقة “ديمونا” في إسرائيل، وفقًا لما تم تداوله عبر منصات عبرية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المبالغة في تفسير الظاهرة.

وأشار إلى أن ما ظهر في الصور يمكن تفسيره علميًا على أنه نتيجة اعتراض أو ضرب صواريخ باليستية في المجال الجوي، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور أضواء أو أشكال غير معتادة في السماء تُرى من مسافات بعيدة.

كما شدد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات قد تثير القلق، مؤكدًا أن “مصر آمنة”، ومطالبًا كل من شاهد الظاهرة بوصفها بشكل دقيق دون تهويل.