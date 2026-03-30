إسرائيل تجمد خفض ضريبة الوقود بسبب حرب إيران

أ ش أ

أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأن تداعيات الحرب مع إيران أجبرت الحكومة الإسرائيلية على تجميد قرار خفض ضريبة الوقود خلال الشهر الجاري، مع استمرار مراقبة وضع أسعار النفط عالمياً حتى نهاية أبريل المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سعر لتر البنزين في محطات الخدمة الذاتية سيبقى مستقراً عند 8.05 شيكل دون تغيير، مشيرة إلى أن استمرار الأسعار الحالية سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، في وقت تشهد فيه الأسواق موجة ارتفاعات متتالية في أسعار الغذاء والخدمات وسط مطالبات للحكومة بالتدخل العاجل.

وفي سياق متصل، كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة "فاكتو ستراتيجيك ريسيرش" المتخصصة في الأبحاث الاستراتيجية لصالح صحيفة "كالكاليست"، أن زيادات أسعار المواد الغذائية على مدار العامين الماضيين أدت إلى تغيير حقيقي في عادات الاستهلاك؛ حيث أكد 95.3% من المشاركين ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، فيما يفكر أكثر من 30% منهم في المغادرة بسبب الوضع الاقتصادي.

وعلى الصعيد التشريعي، أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم ميزانية عام 2026 بقيمة قياسية بلغت 699 مليار شيكل (221.6 مليار دولار)، في خطوة تعكس تحولاً نحو تغليب الإنفاق الدفاعي على حساب القطاعات المدنية، حيث تمت الموافقة على زيادة ميزانية الجيش لمستويات غير مسبوقة وسط الحرب مع إيران بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55 صوتاً.

ومن المتوقع أن تطلب القوات الإسرائيلية زيادات إضافية تصل إلى 15 مليار شيكل (4.8 مليار دولار)، منها 7 مليارات شيكل (2.2 مليار دولار) لتكاليف إعادة تأهيل الجنود المصابين.

وفى المقابل، تواجه القطاعات المدنية تخفيضات ملموسة؛ حيث خصصت الميزانية 97 مليار شيكل (30.9 مليار دولار) للتعليم، و63 مليار شيكل (20.1 مليار دولار) للصحة، و64 مليار شيكل (20.4 مليار دولار) للضمان الاجتماعي والبنية التحتية، مع توقعات بإجراء تعديلات تقلص هذه الموارد بنسبة 3% على الأقل، مما يزيد الضغوط على المواطنين ويضع الخدمات الأساسية تحت تهديد كبير.

تقارير صحفية إسرائيلية تداعيات الحرب مع إيران الحكومة الإسرائيلية تجميد قرار خفض ضريبة الوقود أسعار النفط عالمياً

נصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
