خروج محطة تحلية مياه بجزيرة قشم الإيرانية عن الخدمة جراء غارة جوية

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية، نقلاً عن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، أن محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية قد خرجت عن الخدمة جراء غارة جوية.

وقال رئيس مركز الصحة البيئية والمهنية التابع لوزارة الصحة الإيرانية، وفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): "يتم تزويد جزيرة قشم بمياه الشرب من محطات تحلية المياه.. لسوء الحظ، تم استهداف إحدى محطات التحلية في الجزيرة وتم إيقاف تشغيلها بالكامل، حيث لا يمكن إصلاحها على المدى القصير".

تشكل جزيرة قشم، المفصولة عن البر الرئيسي الإيراني بواسطة مضيق كلارنس، جزءًا مما أطلق عليه الباحثون اسم "الدفاع المقوس" لإيران بالقرب من مضيق هرمز.

ويعتمد نحو 100 مليون شخص في منطقة الخليج، حيث تشحّ المياه العذبة، على محطات تحلية المياه لتأمين مياه الشرب.

في بداية النزاع، صرّح مسؤولون بحرينيون بأن طائرة إيرانية مسيّرة ألحقت أضرارًا بمحطة تحلية مياه، إلا أن الهجوم لم يؤثر على إمدادات المياه.

وفي 7 مارس، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة استهدفت محطة التحلية نفسها في جزيرة قشم الإيرانية. ونفت الولايات المتحدة تورطها في ذلك الهجوم.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق.

وفي طهران، أقرت لجنة أمنية في البرلمان الإيراني مشروع قانون يقترح فرض نظام رسوم على المرور في المضيق، ويقترح تقييد وصول السفن المرتبطة بالدول التي تفرض عقوبات على إيران.

وتسبب هجوم إيراني في اندلاع حريق في ناقلة نفط خام كويتية محملة بالكامل في ميناء دبي .

وأعلنت السلطات لاحقاً إخماد الحريق الذي ألحق أضراراً بهيكل السفينة وأثار مخاوف إزاء احتمال حدوث تسرب نفطي.

وأفادت وسائل إعلام بأن مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وصلت إلى الشرق الأوسط، بما يعزز وجود واشنطن العسكري ويوسّع الخيارات العسكرية المتاحة لترمب في الصراع مع إيران.