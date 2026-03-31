قرار من حاكم الولاية.. إطلاق اسم ترامب على مطار فلوريدا

قرر حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس تكريم ترامب بتوقيعه قانون بإطلاق اسمه على ​مطار بالم بيتش الدولي.



يأتي قرار تغيير اسم المطار ليحمل اسم ترامب في أعقاب موافقة ولاية فلوريدا العام ​الماضي على خطة للتبرع بأحد العقارات الكائنة بوسط مدينة ميامي ​لتكون موقعا لمكتبة ترامب الرئاسية.

يعد مطار بالم بيتش الدولي هو أحدث إضافة إلى سلسلة ‌من المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والأموال التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي.

وانتقل ترامب، وهو من مواليد ⁠نيويورك، إلى فلوريدا في عام 2019. وكان يعيش، قبل انتقاله، في ​شقة بالطابق العلوي في برج ترامب، لكنه اتخذ منذ ذلك الحين من ​منتجعه مار الاجو في وست بالم بيتش مقرا رئيسيا لإقامته.

وقبل أن يتسنى تغيير الاسم، يجب تقديم طلب رسمي إلى إدارة الطيران الاتحادية، التي يتعين عليها بعد ​ذلك تطبيق هذا التغيير في مختلف قواعد بيانات خرائط الطيران والملاحة، ​كما يجب تغيير لافتات المطار.

وقدم النائب برايان ماست في الأسبوع الماضي مشروع قانون ‌لتغيير ⁠رمز المطار المكون من ثلاثة أحرف من بي.بي.آي إلى دي.جيه.تي في إشارة إلى الأحرف الأولى من اسم ترامب.