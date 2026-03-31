الاحتلال يقرر وقف شراء المعدات العسكرية من فرنسا

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوقف شراء المعدات العسكرية من فرنسا باستثناء العقود القائمة.

ونقلت القناة 15 عن مسؤول إسرائيلي، قوله: فرنسا تبنت نهجا معاديا ما يمنع الاعتماد عليها في التصدير العسكري.

في غضون ذلك اعرب بيان مشترك لوزيري الدفاع الإيطالي والفرنسي عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في لبنان.

وأضاف البيان المشترك لوزيري الدفاع الإيطالي والفرنسي: نواصل العمل لحماية الأفراد الدوليين ودعم السلطات بلبنان

وأكد الوزيران أن استقرار لبنان ركيزة أساسية لتوازن حوض البحر المتوسط.