الإمارات تعلن زيادة كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2026، حيث قفز سعر وقود الديزل بنسبة 72.4%.

نشرت صحيفة «الإمارات اليوم»، اليوم الثلاثاء، أسعار الوقود لشهر أبريل 2026 على النحو التالي:

- وقود الديزل: 4.69 درهم لكل لتر.

- البنزين «سوبر 98»: 3.39 درهم لكل لتر.

- البنزين «خصوصي 95»: 3.28 درهم لكل لتر.

- البنزين «إي بلس 91»: 3.20 درهم لكل لتر

وكانت أسعار الوقود لشهر مارس 2026، كالتالي:

- وقود الديزل: 2.72 درهم لكل لتر.

- البنزين «سوبر 98»: 2.59 درهم لكل لتر.

- البنزين «خصوصي 95»: 2.48 درهم لكل لتر.

- البنزين «إي بلس 91»: 2.40 درهم لكل لتر.

وجاء الإعلان في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تجاوزت مستوى 107 دولارات للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتطورات المرتبطة بالحرب في إيران.

ويأتي تعديل أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل 2026 بالتزامن مع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات النفطية من منطقة الخليج.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق أسعار الوقود في الإمارات لشهر أبريل 2026 في جميع محطات التوزيع المعتمدة داخل الدولة ابتداءً من يوم الأربعاء 1 أبريل، مع استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.