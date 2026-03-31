قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ضربات أمريكية إسرائيلية تستهدف شركة لإنتاج أدوية السرطان في إيران

القسم الخارجي

تواصلت موجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، لتشمل اليوم ضربات دقيقة أمريكية-إسرائيلية استهدفت مواقع حساسة داخل إيران، كان أبرزها شركة إيرانية متخصصة في إنتاج أدوية لعلاج السرطان، وفق ما أعلنته الحكومة الإيرانية. 

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وتل أبيب، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كرد فعل على العمليات العسكرية السابقة التي شنتها واشنطن وحلفاؤها داخل الأراضي الإيرانية.

أضرار كبيرة

وأوضحت السلطات الإيرانية أن الغارات أدت إلى أضرار مادية كبيرة في المنشأة الإنتاجية للشركة الحكومية، مع توقف مؤقت للعمليات الإنتاجية.

وأكدت أن الضربة لم تسفر عن إصابات بشرية مباشرة بين العاملين، لكنها أثارت قلقًا واسعًا بشأن تأثيرها على المرضى الذين يعتمدون على أدوية السرطان المنتجة محليًا.

كما أشارت الحكومة إلى أنها تجري تقييمًا عاجلًا للتبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استهداف الشركة، في خطوة تعكس حجم المخاطر التي يمكن أن تنتج عن توسيع نطاق المواجهة العسكرية إلى القطاعات المدنية الحيوية.

تصعيد متبادل

جاء هذا الهجوم بعد أيام من سلسلة ضربات أمريكية-إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، وسط ردود فعل قوية من طهران تضمنت إطلاق دفعات صاروخية جديدة نحو الأراضي الإسرائيلية، وتصريحات رسمية من وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت فيها استمرار إيران في الرد على أي اعتداءات تستهدف سيادتها ومواطنيها.

ويثير استهداف شركة متخصصة في إنتاج الأدوية علامات استفهام حول الحدود القانونية والأخلاقية للحروب الحديثة، خاصة أن المنشأة تعد جزءًا من قطاع حيوي يمس حياة المدنيين مباشرة، وهو ما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحمي المنشآت الطبية والصناعية الحيوية للمدنيين.

من جانبها، أدانت عدة دول ومنظمات دولية استهداف المنشآت الصحية، وحذرت من انعكاسات مثل هذه الضربات على الأمن الصحي في المنطقة. فيما أكدت إيران أنها ستعيد تشغيل الشركة في أقرب وقت ممكن، وستواصل توفير الأدوية الضرورية للمرضى، لكنها لم تستبعد ردًا أكثر تصعيدًا على المستوى العسكري أو الاقتصادي ضد أي جهة تعتبرها مسؤولة عن الهجمات.

ويشير محللون إلى أن توسيع نطاق الهجمات ليشمل القطاعات الصناعية المدنية مثل الأدوية والطاقة قد يمثل تحولًا خطيرًا في المواجهة، ويزيد من احتمالات انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة في المنطقة، مع آثار مباشرة على أسواق الطاقة والصحة العالمية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الوسطاء الدوليين الذين يسعون للتهدئة ووقف التصعيد.

إيران طهران إسرائيل السرطان علاج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد

