«لو قابلك في الشغل».. نصائح للتعامل مع الشخص البارد

يحار الكثير من الأشخاص في الأسلوب الأمثل للتعامل مع الشخص البارد وبالأخص فى مكان العمل، فعند التعامل مع شخص بارد في مكان العمل، يمكن أن يكون من المفيد اتباع بعض النصائح لتحسين التواصل والعلاقة معه، إليك بعض النصائح التي قد تكون مفيدة، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

نصائح للتعامل مع الشخص البارد

احترام الحدود: قد يكون الشخص البارد يفضل الحفاظ على مسافة شخصية والابتعاد عن التعاملات العاطفية. قم بتحديد حدود واضحة واحترمها، وتجنب الاختراق المبالغ فيه في الحديث أو التدخل في شئونه الشخصية.

التواصل الواضح: حاول أن تكون واضحًا ومباشرًا في التواصل مع الشخص البارد. استخدم لغة جسدية إيجابية واستمع بانتباه عندما يتحدث. قد يكون من الجيد تجنب الإفراط في العواطف والتعابير العاطفية الزائدة.

التعاون والتفهم: حاول أن تكون متعاونًا ومتفهمًا تجاه الشخص البارد. قد يكون لديه طريقة فريدة في التعامل مع الآخرين، وقد يكون لديه ضغوط ومسئوليات قد تؤثر على سلوكه. حاول التفاهم على وجهات نظره والعمل معه بشكل إيجابي.

البناء على النقاط المشتركة: حاول إيجاد النقاط المشتركة بينك وبين الشخص البارد، قد يكون هناك هوايات أو اهتمامات مشتركة يمكنك التحدث عنها وبناء العلاقة عليها.

تقديم المساعدة: قد يكون الشخص البارد يواجه تحديات أو صعوبات في العمل، قدم له المساعدة إذا كان بإمكانك القيام بذلك. قد تساهم تلك اللفتة في تحسين موقفه تجاهك وفتح باب للتعاون المستقبلي.

التركيز على الإيجابية: حاول أن تركز على الجوانب الإيجابية في الشخص البارد وفي العمل الذي يقوم به. قد يكون لديه مهارات فريدة أو خبرات قيمة يمكنك الاستفادة منها.

الاحتفاظ بروح الفريق: حاول أن تحافظ على روح الفريق والتعاون مع الشخص البارد ومع بقية زملائك في العمل، قد تسهم الأجواء الإيجابية والتعاونية في تحسين العلاقات وتخفيف التوتر.