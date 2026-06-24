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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سلامة داود في حفل تكريم رؤساء جامعة الأزهر: نحتفي اليوم بمسيرة علمية وإدارية صنعها رجال مخلصون

د. سلامة داود
د. سلامة داود
عبد الرحمن محمد

ألقى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر الكلمة الافتتاحية في حفل تكريم رؤساء جامعة الأزهر السابقين وأسر الراحلين منهم، وتكريم الفائزين بجائزة التميز العلمي والتي نظمتها الجامعة اليوم الأربعاء، بحضور نخبة من العلماء والقيادات الجامعية والتنفيذية.


وفي مستهل كلمته رحب فضيلة رئيس الجامعة بالحضور من رؤساء جامعة الأزهر السابقين وذويهم وعمداء الكليات والباحثين، معربًا عن سعادته بإقامة هذه الاحتفالية التي تجسد قيم الوفاء لأصحاب العطاء الممتد لجامعة الأزهر على مدار 65 عامًا، وتُقدر جهود العلماء والباحثين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الفائزين بجوائز الجامعة الذين أثبتوا تميزهم العلمي ومكانتهم البحثية المرموقة.

وأكد «داود» أن الاحتفاء برؤساء الجامعة السابقين هو احتفاء بمسيرة علمية وإدارية صنعها رجال مخلصون على مدار عقود، حملوا خلالها الأمانة وأسهموا في نهضتها وتطورها حتى تبوأت الجامعة مكانة علمية وأكاديمية في أكثر من قطاع علمي، وهو ما أظهرته نتائج التصنيفات الدولية المعتمدة.
 

وأشار فضيلة رئيس الجامعة إلى أن تكريم اليوم هو رسالة تقدير لمن خدم الأزهر بإخلاص، وتأكيدُ حرص الجامعة على توثيق تاريخها في خدمة العلم والمجتمع، لافتًا في ختام كلمته إلى مناقب وأمور استوقفته في شخصية كل رئيس سبقه من الرؤساء السبعة عشر، من خلال مطالعته لسيرهم الذاتية وجهودهم لرفعة الجامعة.

سلامة داود حفل تكريم رؤساء جامعة الأزهر السابقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

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