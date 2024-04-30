اليوم.. نظر محاكمة المتهم بدهس طبيبة التجمع الخامس

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، جلسة محاكمة المتهم بالاصطدام بفتاة عشرينية - طبيبة التجمع - في منطقة التجمع الخامس.

البداية عندما تحرر محضر رقم ١٩٥٤ لسنة ۲۰۲٤ جنح التجمع الخامس ومطالعته تبين انه محرر بمعرفة أمين الشرطة سامى بسيوني بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ الساعة ١١.٥٠م والثابت به حيث ورد له تقرير محرر بمعرفة النقيب حمدى جمعه رئيس الدورية والشامل فحص بلاغ مصادمة ومصاب بشارع الجزيرة من شارع التسعين دائرة القسم اتجاه الجامعة الأمريكية.

وبالانتقال لمحل البلاغ تبين انه حال سير السيارة رقم ط ص / ٤٣٨ ماركة بي ام دبليو كحلي اللون والتراخيص سارية وبها تلفيات عبارة عن كسر الزجاج الأمامي وكسر الاكصدام وكسر بالمرأة بالجانب الأيمن وتطبيق بالرفرف الامامي الايمن وتطبيق بالكبوت قيادة المدعو / عبد الله احمد عصام الدين محمد احمد موالید ۲۰۰۵ طالب ومقيم فيلا ۱۸ كمبوند مون فالي التجمع الأول القاهرة قومى رقم ٣٠٥٠٨٠٣٠١٠٠٤٣١ اصطدم بالمدعوة / تسنيم عزت بسطاوى منصور مواليد ۲۰۰۰ طالبة بكلية الطب البيطرى جامعه القاهرة ومقيمة ۱۷ ش الدوران - حدائق شبرا الساحل القاهرة قومى رقم ٣٠٠١١٢٢٠١٠٠٢٦٦ مصابة باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى الجوى قبل الوصول وذلك حال عبورها الطريق بمحل البلاغ وقام بالتحفظ على السيارة وقائدها والتوجه لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم وبسؤال المتسبب استدلالا قرر انه اثناء سيره بالسيارة تفاني بسيدة تعبر الطريق مسرعة وحاول مفادها ولم يتمكن مما تسبب في اصطدامها وحدوث إصابتها وأنه قام بالتوقف واتصل بالاسعاف وتم نقلها للمستشفى الجوى.

واوضحت، اصلان أن موكلتي توفت بعد الحادث ب 50 يوما نتيجة إصابات بكسور في أنحاء الجسد وكسور في الجانب الشمال وكدمات في الوجه.

وجاء ضمن اعترافات المتهم بقضية طبيبة التجمع

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح ٢٠٢٤/٢/١٢ حوالي الساعة ١٠ بالليل انا ماشي بالعربية بتاعتى رقم طص / ٤٣٨ عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال واتفاجأت وانا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وانا حاولت افاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت اصابتها وانا وقفت علطول ونزلت علشان اطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالاسعاف وجات اخدتها والشرطة جات واخدوني واخدو العربية وجابونى على القسم وانا كلمت حد من اهلى علشان يتابع حالة المصابة وفعلا راحوا واطمنوا عليها وانكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوى وعملوا المحضر وجابوني على هنا انهاردة ودا كل اللي حصل

س متى و اين حدثت تلك المصادمه؟

ج الكلام ده امبارح ۱۲-۲-۲۰۲ عند تقاطع شارع الجزيرة بالتسعين الجنوبي التجمع الخامس الساعة حوالي ۱۰ بالليل

س ما سبب تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر ؟



ج كنت مروح على بيتى في التجمع الأول

س: من كان برفقعك ؟

ج كنت لوحدي .

س وما هي السرعه التي كنت تقود بها السيارة الفة البيان؟

ج: انا كنت ماشى على سرعة بطيئة خالص علشان كنت خارج من الملف

س وما هي حاله الضوء والرؤيه بالطريق؟

ج الرؤية واضحة علشان علشان في أعمدة انارة.

س وهل كان الطريق ممهد للسير عليه؟

ج ايوة كان ممهد .

س وما هي عدد حارات الطريق؟

ج هو كان ٤ حارات تقريباً.

س صف لنا مكان وقوع الحادث؟

ج هو طريق أسفلتي مكون من أربع حارات وانا كنت بلف من الملف اللي في تقاطع شارع الجزيرة

س وما هي وجهتك اثناء قيادتك السيارة الرقيمة ط ص ١ ٤٣٨ ؟

ج انا كنت قادم من شارع التسعين الجنوبي قدام تقاطع شارع الجزيرة اتجاه الجامعة الأمريكية س وما هي المسافة التي كانت تفصل فيما بينك وبين المصابة تسنيم عزت بسطاوى ؟

ج هي كانت حوالي ۱۰ متر .

س وما هي الحالة التي ابصرت عليها المجنى عليها لأول وهلة ؟

ج: هي كانت ماشية يتعدى الطريق وانا كنت ماشى في اقصى الشمال علشان كنت هلف من اليوتيرن وكانت ماشية بسرعة وانا اتفاجئت بيها يتعدى من العربية اللى كانت على يميني واترددت وانا حاولت افاديها ومعرفتش وحصلت اصابتها

س وهل من ثمة إصابات نتجت لقمة شخص من جراء ذلك الحادث؟

ج ايوة.

س: وما هي طبيعة تلك الإصابات تحديدا؟



ج: هو كان في جروح في وشها ومعرفش باقى الإصابات اللي فيها علشان انا مروحتش معاها المستشفى والشرطة اخدتني