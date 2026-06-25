حسين عيسى: تطوير "النصر للسيارات" يعكس رؤية الدولة لإحياء الصناعات الوطنية

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، أن شركة "النصر للسيارات" لديها مستقبل واعد خاصة بعد أن شهدت أعمال تطوير ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، ما يعكس اهتمام الدولة بإحياء الصناعات الوطنية والمحلية.

وقال عيسى، في حوار مع قناة "النيل"، الأربعاء "إن شركة النصر للسيارات توقفت عن العمل منذ عام 2009 ثم عادت مرة أخرى بمنتهي القوة خلال الثلاثة أعوام السابقة، وشمل ذلك تحديث مصانع إنتاج السيارات وتجديد شامل لمصانع الأتوبيسات بأنواعها المختلفة".

وأضاف أنه من المقرر أن يكون هناك شراكات مع كبرى الشركات الصينية، وذلك من خلال تفعيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة النصر للسيارات ومجموعة "فاو كار" الصينية، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات المصرية.

تصنيع سيارة مصرية بجودة عالية وسعر مناسب

وأشار إلى أن شركة "النصر" لديها القدرة على تصنيع سيارة مصرية بجودة عالية وسعر مناسب، ما يستلزم وجود برامج لخفض التكلفة مع الحفاظ على الجودة.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قد قام بزيارة تفقدية إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بحلوان أمس، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.