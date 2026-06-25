قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية لو قرأتها يوم عاشوراء تغير حالك لأجمل مما تتمنى.. اعرف ما يسعدك؟
استرداد 100 ألف دولار.. المحكمة الرياضية تخفض عقوبة الزمالك بنهائي الكونفدرالية 50%
في قراءة عربية لذكراها.. كيف أعادت ثورة 30 يونيو صياغة توازن القوى بالشرق الأوسط؟
حكم صيام يوم عاشوراء وهل يجوز إفراده؟.. الإفتاء توضح
عقب هبوطه.. أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
قبل ما ترد على رقم مجهول.. واتساب يمنحك تحذيرا أمنيا جديدا
متى يستجاب دعاء عاشوراء؟.. فاتك 5 أوقات وتبقى 4 فاغتنمها إلى المغرب
جنوب أفريقيا تهزم كوريا الجنوبية وتحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32
رويترز: الخام الأمريكي ينخفض إلى 69.24 دولار للبرميل
دعاء عاشوراء للثانوية العامة.. ردده من دخول اللجنة لتسليم ورقة الإجابة
ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء؟.. حكم صيام عاشوراء منفردا وأفضل ما يستحب فعله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء؟.. حكم صيام عاشوراء منفردا وأفضل ما يستحب فعله

صيام عاشوراء
صيام عاشوراء
أحمد سعيد

ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء؟ سؤال يشغل بال عدد كبير من الناس وخاصة في يوم عاشوراء وحرصهم على اغتنام فضله وثوابه العظيم، ويُعد صيام تاسوعاء وعاشوراء من السنن المستحبة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يفوت بعض الناس صيام تاسوعاء لعذر أو نسيان، فيبحثون عن حكم صيام عاشوراء منفردًا، وهل ينالون أجره كاملًا وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي.

ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء؟

إذا فات المسلم صيام تاسوعاء، فيُستحب له أن يصوم يوم عاشوراء فقط أو يصوم عاشوراء ويضيف إليه اليوم الحادي عشر من المحرم.

وقد ذكر عدد من العلماء أن من لم يصم تاسوعاء يمكنه أن يصوم عاشوراء مع اليوم الحادي عشر من المحرم؛ تحقيقًا لمخالفة اليهود ونيلًا لمزيد من الأجر.

حكم صيام عاشوراء منفردا

كما أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال من أحد المتابعين لها حول هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟ مؤكدة أن صيام يوم عاشوراء منفردا جائز شرعًا، ولا حرج على المسلم إذا اقتصر على صيام اليوم العاشر من شهر المحرم دون أن يصوم اليوم التاسع أو الحادي عشر. 

وأضافت الإفتاء لم يرد في الشرع ما يمنع من إفراد يوم عاشوراء بالصيام، بل ثبتت فضيلته والأجر المترتب عليه لمن صامه ولو وحده.

واستهشدت على إجابتها حول هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟ بما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامه، فأخبروه بأنه اليوم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرًا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر المسلمين بصيامه.

ما هي أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء ؟

وقد روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أن حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً لثلاث مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه ثلاث: 

  1. أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم
  2. يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث 
  3. يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

الحكمة من صيام تاسوعاء مع عاشوراء

صيام تاسوعاء وعاشوراء من السنن العظيمة التي تحمل فضلا كبيرا وأجرا واسعا، وهو فرصة للمسلم لزيادة الطاعات والتقرب إلى الله تعالى في شهر الله المحرم.

روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

فضل صيام يوم عاشوراء

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن صيام يوم عاشوراء : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»، أي أن صيام يوم عاشوراء سبب في تكفير الذنوب الصغائر للسنة الماضية بإذن الله تعالى.

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء، مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً 3 مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه 3 وهي: 

  1. أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم
  2. يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث 
  3. يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

دعاء يوم عاشوراء

دعاء ليلة عاشوراء مستحب للمسلم أن يكثر منه لأن الدعاء والذكر والتضرع إلى الله له فضل كبير في هذه الليلة، فاغتنم هذه الليلة المباركة بالدعاء الصادق والعمل الصالح، لعلها تكون سببا في تفريج الهموم وقضاء الحاجات ومن أفضل الأدعية:

  • اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لي ذنوبي، وتستر عيوبي، وتشرح صدري، وتيسر أمري، وتفتح لي أبواب رزقك ورحمتك، إنك على كل شيء قدير.
  • اللهم اجعل ليلة عاشوراء بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيها القبول والرضا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا.
  • اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.
  • اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
  • اللهم افتح لي أبواب الخير والتوفيق والبركة.
  • اللهم أبعد عني الهم والحزن والضيق واجعل لي من كل كرب فرجًا.
  • اللهم يا واسع الفضل والرحمة، اقض حاجتي ويسر أمري، وحقق لي ما أتمنى إن كان فيه خير لي، واصرف عني كل سوء، واجعل لي من أمري رشدًا.
ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء صيام تاسوعاء تاسوعاء حكم صيام عاشوراء منفردا عاشوراء صيام عاشوراء حكم صيام عاشوراء بدون تاسوعاء صيام عاشوراء منفردًا فضل صيام عاشوراء هل يجوز صيام عاشوراء فقط صيام الحادي عشر مع عاشوراء أحكام صيام تاسوعاء وعاشوراء فضل شهر المحرم صيام عاشوراء 1448

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

طبيبة الأسنان

ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

يوم عاشوراء 2026

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟ .. الحكم الشرعي وفضل صيام عاشوراء 2026

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

سارة عوض طبيبة اسنان شبرا الخيمة

طبيبة أسنان شبرا.. 3 جهات تتحرك استجابة لصرخة سارة عوض

ترشيحاتنا

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم إخراج زكاة المال للأخ أو الأخت.. كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة والتخلص من السرحان.. وهل نشر أعمال الخير على السوشيال ميديا رياء؟

د. سلامة داود

سلامة داود في حفل تكريم رؤساء جامعة الأزهر: نحتفي اليوم بمسيرة علمية وإدارية صنعها رجال مخلصون

بالصور

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

إطلالة صيفية.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد