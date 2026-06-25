ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء؟.. حكم صيام عاشوراء منفردا وأفضل ما يستحب فعله

ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء؟ سؤال يشغل بال عدد كبير من الناس وخاصة في يوم عاشوراء وحرصهم على اغتنام فضله وثوابه العظيم، ويُعد صيام تاسوعاء وعاشوراء من السنن المستحبة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يفوت بعض الناس صيام تاسوعاء لعذر أو نسيان، فيبحثون عن حكم صيام عاشوراء منفردًا، وهل ينالون أجره كاملًا وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي.

ماذا يفعل من فاته صيام تاسوعاء؟

إذا فات المسلم صيام تاسوعاء، فيُستحب له أن يصوم يوم عاشوراء فقط أو يصوم عاشوراء ويضيف إليه اليوم الحادي عشر من المحرم.

وقد ذكر عدد من العلماء أن من لم يصم تاسوعاء يمكنه أن يصوم عاشوراء مع اليوم الحادي عشر من المحرم؛ تحقيقًا لمخالفة اليهود ونيلًا لمزيد من الأجر.

حكم صيام عاشوراء منفردا

كما أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال من أحد المتابعين لها حول هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟ مؤكدة أن صيام يوم عاشوراء منفردا جائز شرعًا، ولا حرج على المسلم إذا اقتصر على صيام اليوم العاشر من شهر المحرم دون أن يصوم اليوم التاسع أو الحادي عشر.

وأضافت الإفتاء لم يرد في الشرع ما يمنع من إفراد يوم عاشوراء بالصيام، بل ثبتت فضيلته والأجر المترتب عليه لمن صامه ولو وحده.

واستهشدت على إجابتها حول هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟ بما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامه، فأخبروه بأنه اليوم الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرًا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بموسى منكم»، فصامه وأمر المسلمين بصيامه.

ما هي أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء ؟

وقد روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أن حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً لثلاث مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه ثلاث:

أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

الحكمة من صيام تاسوعاء مع عاشوراء

صيام تاسوعاء وعاشوراء من السنن العظيمة التي تحمل فضلا كبيرا وأجرا واسعا، وهو فرصة للمسلم لزيادة الطاعات والتقرب إلى الله تعالى في شهر الله المحرم.

روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

فضل صيام يوم عاشوراء

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن صيام يوم عاشوراء : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»، أي أن صيام يوم عاشوراء سبب في تكفير الذنوب الصغائر للسنة الماضية بإذن الله تعالى.

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء، مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً 3 مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه 3 وهي:

أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

دعاء يوم عاشوراء

دعاء ليلة عاشوراء مستحب للمسلم أن يكثر منه لأن الدعاء والذكر والتضرع إلى الله له فضل كبير في هذه الليلة، فاغتنم هذه الليلة المباركة بالدعاء الصادق والعمل الصالح، لعلها تكون سببا في تفريج الهموم وقضاء الحاجات ومن أفضل الأدعية: