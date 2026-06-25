الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محل تجاري بالحي الأول بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بالحي الأول بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة أعقبها اندلاع ألسنة اللهب داخل محل تجاري بالحي الأول بأكتوبر.

وعلى الفور، دفع اللواء محمد عادلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ6 سيارات إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق داخل محل تجاري بالحي الأول بمدينة أكتوبر.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد كريم فوزي، رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة، أن النيران اندلعت داخل المحل التجاري، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة مصدر النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.