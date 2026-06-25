برلمانية: تطوير المناهج وحده لا يكفي.. والمعلم المؤهل هو المحرك الحقيقي للتغيير

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن المعلم يقف في صدارة منظومة الإصلاح والتطوير التي تشهدها العملية التعليمية، باعتباره حجر الأساس لأي عملية تغيير حقيقية تستهدف بناء نظام تعليمي أكثر جودة وقدرة على مواكبة متطلبات العصر.

وقالت البدوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين أوضاع المعلمين المهنية والمادية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل المستمر، مشددة على أن تطوير المناهج أو إدخال التكنولوجيا الحديثة لن يحقق أهدافه دون وجود معلم مؤهل يمتلك الأدوات والمهارات اللازمة لقيادة عملية التطوير داخل الفصل الدراسي.

الإصلاح التعليمي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية

وأضافت أن الإصلاح التعليمي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية بصورة أكبر، من خلال تطوير المناهج، والعمل على تقليل الكثافات داخل الفصول، وزيادة معدلات الحضور، فضلًا عن إدخال مهارات عصرية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل وقادر على المنافسة والإبداع.

وأوضحت أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن التكامل بين تمكين المعلم وتطوير قدرات الطالب يمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة تعليمية حديثة، تحقق أهداف التنمية وتواكب التحولات العالمية في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.